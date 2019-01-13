Саратовцы протоптали тропинку по капоту засыпанного снегом авто

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-13T12:06:54+03:00

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Жители Саратова из-за толщины снежного покрова вынуждены ходить по машинам.

Очевидцы опубликовали в соцсети фотографию автомобиля, который полностью засыпан снегом. Это привело к ому, что пешеходы, не догадываясь, что под ногами автомобиль, протоптали тропинку по капоту.

В комментариях пользователи соцсети ужасаются ситуации и сочувствую автовладельцу.

Напомним, в Саратове выпало аномально большое количество снега. По словам руководителя областного Гидрометцентра Михаила Болтухина, такое бывает примерно раз в 30 лет. Толщина снежного покрова в города составляет около 70 см.