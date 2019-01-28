2019-01-28T16:19:25+03:00
Общество

В Саратовской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Может быть введен карантин
Екатерина Семенова
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За неделю гриппом и ОРВИ заболели 13,4 тыс. человекЗа неделю гриппом и ОРВИ заболели 13,4 тыс. человекФото: Екатерина Семенова
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С 21 по 27 января в Саратовской области зарегистрировано 13 428 случаев ОРВИ. За неделю прирост составил 39%.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, среди заболевших 9 319 детей.

В целом по Саратовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ переваливает эпидемиологический порог на 11,27%. По Саратову показатель не превышен.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора анализируют данные для принятия решения о введении ограничительных мероприятий.

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