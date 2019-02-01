В Саратовской области остаются заблокированы 26 населенных пунктов
В Саратовской области сегодня, 1 февраля, 26 населенных пунктов остаются заблокированы для транспорта. Больше всего — 22 — в Новоузенском районе, в Озинском три, а в Питерском один.
С ними налажена связь, в селах есть продукты и медикаменты.
- За ночь расчистили дороги к девяти населенным пунктам. Работает техника Минобороны, МЧС, дорожной организации «Большая Волга», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства региона.
По каждому участку автодорог закреплен ответственный руководитель, в районах, где есть затруднения находятся представители правительства области.
Напомним, вчера, 31 января, полпред Игорь Комаров на совещании поставил задачу в ближайшие сутки расчистить дороги к населенным пунктам.
Игорь Комаров рассказал о ситуации с уборкой снега в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU