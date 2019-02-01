2019-02-01T10:40:34+03:00
Общество

В Саратовской области остаются заблокированы 26 населенных пунктов

За ночь расчистили дороги к девяти населенным пунктам
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области сегодня, 1 февраля, 26 населенных пунктов остаются заблокированы для транспорта. Больше всего — 22 — в Новоузенском районе, в Озинском три, а в Питерском один.

С ними налажена связь, в селах есть продукты и медикаменты.

- За ночь расчистили дороги к девяти населенным пунктам. Работает техника Минобороны, МЧС, дорожной организации «Большая Волга», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства региона.

По каждому участку автодорог закреплен ответственный руководитель, в районах, где есть затруднения находятся представители правительства области.

Напомним, вчера, 31 января, полпред Игорь Комаров на совещании поставил задачу в ближайшие сутки расчистить дороги к населенным пунктам.

Игорь Комаров рассказал о ситуации с уборкой снега в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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