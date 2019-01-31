2019-01-31T18:34:16+03:00
Общество

Саратовская область получит 35 млрд рублей на реализацию нацпроектов

В первую очередь, деньги выделят на здравоохранение и образование [видео]
Александр Уриевский
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Полпред в ПФО рассказал об итогах совещания в правительстве Саратовской области.

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Правительство Саратовской области готово к реализации национальных проектов в ближайшие годы. Для этого уже подготовлены все документы, необходимо их сдать до 15 февраля, есть ресурсы финансовые и прочие.

Об этом по итогам совещания в правительстве Саратовской области 31 января заявил полпред в ПФО Игорь Комаров. На совещании обсуждали развитие региона в свете реализации нацпроектов.

По словам Комарова, 35 млрд будут выделены региону

- Это серьезные суммы. Они пойдут, в первую очередь, на здравоохранение, образование, — заявил Игорь Комаров.

Полпред отметил, что из острых вопросов на совещании обсуждали проблемы обманутых дольщиков, расселения аварийного жилья и одну из самых острых по всей России — проблему ремонта дорог.

-У области есть свои предложения и планы по этим вопросам. Увеличение финансирования на треть в рамках проектов означает и увеличение усилий и необходимых работ. Выражу общее мнение по итогам совещания, есть все основания считать, что работы эти будут выполнены, — заявил полпред Игорь Комаров.

Полпред в ПФО рассказал об итогах совещания в правительстве Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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