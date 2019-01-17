Жители Солнечного-2 с нетерпением ждут открытия школы «Аврора»

В Солнечном-2 Саратова местные жители с нетерпением ждут открытия новой школы. Учебное заведение очень нужно микрорайону: здесь уже заселены около 40 многоэтажек, строятся новые. При этом подавляющее большинство жителей — молодые семьи с детьми. Выросло поколение первоклашек, которых сейчас приходится возить в школы, расположенные на отдалении.

Вопрос строительства учреждения долгое время не решался. По словам жителей, им обещали учебное заведение еще несколько лет назад, но в итоге так ничего и не было сделано. Проблема назревала все острее и лишь личное вмешательство спикера Государственной думы Вячеслава Володина помогло ее снять.

Член Общественного совета микрорайона, мать сына-первокласника Мария Дергачева рассказала, как удалось добиться строительства школы.

Местные жители обивали пороги всевозможных инстанций, писали обращения куда только можно, но дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как собранные подписи были переданы в приемную Вячеслава Володина. После этого процесс не просто пошел — полетел.

- За неделю мы собрали 1,5 тыс. подписей, люди у нас очень активные, сразу включились. Отнесли все подписи в приемную Вячеслава Володина в последних числах января 2018 года, а уже 12 февраля, то есть буквально через две недели, он приехал в Саратов и решил вопрос, — отметила Мария Дергачева. — Он очень быстро отреагировал на наши крики о помощи. Не только пообещал построить школу, но нашел средства, контролировал весь процесс строительства, выслушивал наши пожелания.

Мария ДергачеваФото: Екатерина Семенова

Впоследствии Вячеслав Володин посещал строительный объект постоянно, лично контролируя процесс и вникая во все тонкости. Не раз и не два он распекал застройщиков за срыв сроков, недоделки, низкие темпы работы, даже за неправильный технологический процесс. В то же время он советовал, как лучше организовать работу, сколько рабочих должно быть на площадке.

- Он умеет видеть то, что не видят другие. Он умеет поставить себя на место ребенка и замечать все нюансы. Например, дверь не в ту сторону открывается или порог неудобный Володин ко всему подходит с заботой о людях, в то же время, его контроль — самый жесткий, — заявила Мария Дергачева.

Такое внимание со стороны Володина не могло не привести к отличному результату. Школу успели сдать в срок и теперь родители с нетерпением ждут начала занятий.

Во время последнего визита Вячеслав Володин рекомендовал не ждать сентября, чтобы начать обучение. Уже с начала года можно проводить занятия для младшеклассников, родители которых особо остро нуждаются в школе.

Был запущен процесс лицензирования. Документы уже поданы на рассмотрение. После этого начнется формирование классов, укомплектование педагогического состава. На 26 января назначено общее родительское собрание, чтобы обсудить все вопросы.

Однако... этому счастливому событию попытались помешать. На днях депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» возмущенный пост. Оказывается, в саратовское УФАС поступило заявление от депутатов Николая Бондаренко и Сергея Денисенко с просьбой проверить законность получения кредита под залог муниципального имущества — бассейна «Саратов».

Про школу «Аврора» в запросе речь не шла, однако УФАС начало проверку именно в отношении учебного заведения. Якобы, оно могло быть построено с некими нарушениями.

Любой интерес к столь важному объекту неминуемо вызывает разночтения и дезинформацию. Так и сейчас — поползли слухи, что школу могут и не открыть вовсе.

Волна народного негодования поднялась очень быстро. Жители Солнечного-2, которые радовались школе, теперь встали на ее защиту. Был организован флешмоб #Аврора, в котором принял участие и депутат Госдумы Николай Панков.

Жители Солнечного-2 устроили флешмоб #АврораФото: Екатерина Семенова

Депутату Бондаренко пришлось приехать в микрорайон, чтобы лично ответить на возмущения горожан и пообещать отозвать свое заявление в УФАС. Более того, он заявил, что все его слова были неправильно поняты руководством антимонопольного ведомства.

Депутат Бондаренко встретился с родителями будущих учеников школы "Аврора"Фото: Екатерина Семенова

Также у жителей нет никаких нареканий к качеству здания.

- При строительстве этой школы был практически пятисторонний контроль. Это сам застройщик, вице-губернатор Игорь Пивоваров, каждую неделю приезжал губернатор Валерий Радаев. А также жители. Каждый день кто-то шел мимо, что-то замечал, малейший недостаток, даже неровный кирпичик — тут же фотографировали и сообщали. Мы, члены Общественного совета, тут каждую неделю собирались, осматривали сперва снаружи, потом внутри. Обо всех недоделках сообщали — и их очень оперативно устраняли. Поэтому, когда я слышу, что где-то кто-то говорит, что качество не то, недоумеваю. Мне очень нравится, как тут все сделали, — отметила Мария Дергачева.

И вот наконец, родителей пригласили на небольшую экскурсию по школе.

Вечером 17 января мамы будущих учеников прошли по зданию школы и оценили качество работ. Учебное заведение действительно впечатляет: здесь дети смогут не просто получать знания, но и развиваться в соответствии со своими природными талантами.

Школа "Аврора"Фото: Екатерина Семенова

Серьезный упор сделан на инженерное и техническое образование. В школе восемь кабинетов информатики, будет поставлено самое современное оборудование для робототехники.

Редкость для сегодняшних школ — кабинет астрономии. Здесь уже установлен переносной купол, по которому школьники будут изучать звездное небо, имеется даже телескоп. По договоренности с московской фирмой, в «Аврору» приедут специалисты, которые научат преподавателей работать со сложной техникой.

Местная жительница, мать первоклассника Людмила Полетаева уверена, что школа будет иметь разностороннюю направленность — от медийной до технической.

- Думаю, мы здесь даже и дипломатов будущих будем учить, — сказала она. — Установлено дорогостоящее оборудование, не видно ни единого изъяна, все сделано очень качественно. Сразу чувствуется, что в строительство школы вложены большие деньги, все получилось очень качественно и красиво.

Людмила ПолетаеваФото: Екатерина Семенова

Также очень важно для родителей, что школа находится совсем рядом с домами.

- Сейчас мы учимся в медико-биологическом лицее, это 1,5–2 км от дома. Когда начались снегопады, на машине стало проехать невозможно — мы просто застряли. Поэтому несколько дней пришлось водить ребенка пешком — в гору, с огромным рюкзаком и сменной обувью в пакете. Час мы шли пешком по сугробам. После этого мне нет даже смысла ехать на работу, потому что это еще часа два. Сейчас мне пришлось договориться с начальством и работать только полдня, чтобы после обеда ехать забирать сына из школы. Хорошо, когда идут навстречу, но тоже ведь не постоянно. Поэтому сейчас мы с мужем начали морально готовиться к выбору — учить ребенка или работать, — рассказала Мария Дергачева.

У кого-то такой выбор уже был сделан. У Людмилы Полетаевой муж уволился с работы, чтобы иметь возможность возить сына в школу «Солярис».

- Мы живем в самом низу микрорайона, поэтому приходится добираться довольно далеко, плюс опасно переходить через оживленную четырехполосную дорогу на Тархова. Муж ушел с работы, уволился с должности офицера, потому что встал вопрос: обучаем детей или работаем. А новая школа «Аврора» у нас буквально через два дома. Поэтому очень ждем начала учебного года, чтобы перевестись сюда, — сказала Людмила Полетаева.

Женщины искренне поблагодарили всех, кто помог построить столь нужную для микрорайона школу. Особые слова благодарности звучали, конечно, в адрес Вячеслава Володина.

- Мы очень ему благодарны и рады, что Вячеслав Викторович проявил такое внимание. Его отношение к людям — самое человечное, — уверены Людмила Полетаева и Мария Дергачева.

Екатерина Гоцева, мама семилетней дочери, резюмировала итоги встречи очень короткой и точной фразой.

- Сегодня я посмотрела школу и могу с уверенностью сказать, что она соответствует лозунгу: «Все лучшее — детям!». Я рада, что мой ребенок будет здесь учиться, — сказала она.