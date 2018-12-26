2018-12-26T14:35:30+03:00
Общество

Спикер ГД Володин готов прийти в школу в образе Деда Мороза

Но пока он в командировке, эту роль разыграют губернатор или мэр Саратова
Екатерина Семенова
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Володину предложили нарядить Дедом Морозом губернатораВолодину предложили нарядить Дедом Морозом губернатораФото: Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Саратовскую область посетил новую школу «Аврора» в поселке Солнечный-2 в Саратове. До этого в гимназии №89 Саратова он раскритиковал слишком узкие столы в столовой. И гимназия и школа строились при активном участии и поддержке спикера ГД.

В школе в Солнечном-2 ситуация повторилась. Володин практически сразу прошел в столовую и удивился узости столов. Он призвал директора не принимать работы, если качество не устраивает.

По его словам лучше деньги вернуть в бюджет, все доделать, а летом ещё раз проверить.

Также Вячеслав Володин раскритиковал планировку помещений. К тому же, двери в коридоре открываются не в ту сторону, как положено по пожарной безопасности.

Директор школы сообщила, что до начала учебного года в сентябре 2019 года тут будут работать спортивные кружки и секции.

Володин заметил, что если школа будет построена сейчас, но потом ей 9 месяцев придется простаивать, «тогда зачем мы спешили?»

Он предложил собрать родителей, обсудить возможность уже сейчас запустить уроки в начальной школе, чтобы здание не простаивало, чтобы малыши привыкали. Присутствующие на встречи местные жители отметили, что готовы приводить сюда детей сразу после Нового года.

- Девять месяцев она не работает, мы ее отапливаем, только директор в одиночестве ходит по коридорам. Единственный кто пострадает директор, потому что ей придется работать. Наши избиратели требуют, чтобы школа начала работать, — заметил Володин губернатору Валерию Радаеву.

Володин осмотрел актовый зал школы и остался доволен увиденным. Он заявил, что если бы не был в командировке, то пришел бы сюда на новогоднюю ёлку. Причем готов это сделать даже в костюме Деда Мороза.

Но раз я не могу, то кто будет Дедом Морозом в этой школе? — поинтересовался Володин. Журналистка и местная жительница Татьяна Никитина предложила кандидатуру губернатора Радаева. Тот в свою очередь считает, что на эту роль лучше подходит мэр города Исаев.

- Такое качество работы в школе означает, что Радаев дневал и ночевал тут. А не потому что подрядчик работал хорошо. А если бы мы начали работать в мае, то мы эту красоту могли бы лицезреть уже два месяца назад, — заметил спикер ГД.

Был задан вопрос о подъезде к школе. Мэр Исаев отметил, что проблемой занимаются.

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