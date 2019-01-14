Коммунист пальнул по «Авроре»

Первым эту тему озвучил для широкой общественности депутат Государственной Думы Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов». Как оказалось, региональное УФАС приняло к рассмотрению обращение о возможных нарушениях при выкупе здания. Позже материалы дела были переданы в ФАС России, так как средства на приобретение школы выделены из федерального бюджета.

В целом такая практика, когда застройщик возводит объект за свои деньги, а затем государство выкупает постройку за счет бюджета, не нова и широко используется по России, в том числе в Саратовской области. В случае со школой «Аврора», по всей видимости, сыграло свою роль сразу несколько факторов: излишняя ретивость оппозиционных политиков, желающих насолить власти всеми возможными способами, а также недальновидные действия антимонопольщиков, по крайней мере на областном уровне.

Впоследствии депутат Денисенко заявил, что запрос сделан о том, насколько законными были действия администрации областного центра: чиновники под залог муниципального имущества, бассейна «Саратов», взяли кредит и передали средства ООО «Сартехстрой» на завершение строительства школы. Николай Бондаренко начал объясняться примерно так же. Однако маховик уже был запущен.

По мнению Николая Панкова, подобную деятельность со стороны депутатов можно назвать «шародурством» - очевидный намек на акцию КПРФ, представители которой во время рассмотрения бюджета стали надувать черные воздушные шарики. Депутат Госдумы задался вопросом, проверили ли прокуратура и ФАС «корысть и экономическую заинтересованность» самих заявителей. Возможно, считает Николай Панков, они намеренно пытаются затянуть сроки сдачи объекта и, как следствие, начало занятий. А может быть имеют и экономическую корысть, что тоже могли бы проверить УФАС и прокуратура.

В то же время, как пишет депутат, есть много вопросов и к действиям антимонопольщиков. Николай Панков отметил, что намерен пообщаться с главой ФАС России во время его встречи с депутатами Госдумы и поставить вопрос о профпригодности руководителя областного управления.

- Его предложение закрыть школу в Солнечном на 1100 мест ставит, мягко говоря, вопрос о его компетентности, - считает парламентарий.

Школа "Аврора" ждет первых учениковФото: Екатерина Семенова

Информационная волна в СМИ заставила областное Управление ФАС выступить с оправданиями. В ведомстве сослались на запросы депутатов Николая Бондаренко и Станислава Денисенко, а также на представление региональной прокуратуры «по вопросу приобретения здания общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне № 7 жилого района Солнечный-2 с нарушением антимонопольного законодательства.

В ведомстве подтвердили, что соответствующие документы переданы в Москву, в центральный аппарат ФАС, и будут рассмотрены по существу именно там. Также на региональном уровне поспешили заверить, что саратовские антимонопольщики не могли принять решение о закрытии школы, так как подобные полномочия у них отсутствуют.

Вместе с тем неизвестно, наложены ли какие-то ограничения, влияющие на процессы введения школы в эксплуатацию и подготовки к получению лицензии на образовательную деятельность. Оперативных комментариев получить не удалось. Редакция «КП» - Саратов» подготовит письменный запрос и будет ждать пояснений от регионального УФАС.

Сложившаяся ситуация вызвала справедливую обеспокоенность жителей микрорайона № 7 поселка Солнечный-2. Тысячи саратовцев добивались принятия решения о строительстве школы. Это стало возможным благодаря усилиям председателя Госдумы Вячеслава Володина. А теперь результат стараний такого количества людей может пойти прахом. К депутатам областной думы, заварившим всю эту кашу, у их избирателей появились логичные вопросы. Саратовцы собрались в конце прошлой недели в поселке Солнечный-2 на народный сход, на котором заявили о старте флешмоба #аврора в защиту школы.

Горожане просят оставить школу "Аврора" в покоеФото: Екатерина Семенова

Некоторые поспешили встретиться с жителями, чтобы попробовать оправдаться. Станислав Денисенко объясниться перед людьми не захотел. А Николай Бондаренко на встречу съездил. Он пообщался с родителями детей, которые должны учиться в «Авроре». Депутат заявил, что к попыткам закрыть школу он отношения не имеет, а официальное сообщение УФАС назвал дезинформацией.

По версии Николая Бондаренко, к нему обратились жители Октябрьского района, которые сообщили, что у них заложили бассейн «Саратов» коммерческому Банку реконструкции и развития.

- Я обратился в администрацию, и она подтвердила, что они взяли кредит под залог бассейна в сумме 300 млн рублей, тогда я обратился в ФАС для проверки этой ситуации. Ни о каких проблемах с землей или строительными работами в моих запросах к ФАС нет, - сказал депутат.

Однако его оправдания нисколько не успокоили жителей. Ольга, мать троих детей, заметила, что волна, поднятая Бондаренко, может привести к тому, что школу вообще не откроют. Горожане поинтересовались, почему депутат перед тем, как действовать, не обсудил ситуацию с общественностью и родителями.

- Все предположения Бондаренко голословны, пока нет каких-то решений суда о возможных серых схемах при строительстве, - отметила местная жительница Татьяна Никитина.

Саратовцы подчеркнули, что в строительстве школы заслуги Николая Бондаренко нет, зато он приложил руку к тому, чтобы усложнить процесс появления новой школы. Во время народного схода звучали слова о том, что представитель КПРФ в областной думе занимается только самопиаром на самых громких темах, а вот об интересах избирателей позабыл. Жительница микрорайона Елена, у которой в «Аврору» в этом году должен пойти сын, пожалела, что депутатов нельзя отозвать за такие поступки. Она уверена, что избиратели Октябрьского района, по которому в законодательное собрание прошел Николай Бондаренко, своих земляков из Кировского района поддержали и выразили бы недоверие своему депутату.

- Самое ваше большое достижение - снятие министра «макарошек». Правда, министра уволили, а саму потребительскую корзину оставили прежней. Если вы не можете помочь - хотя бы не мешайте, - возмутились саратовцы.

Жители назвали действия депутата политическими играми и посоветовали ему думать наперед, прежде чем делать заявления.

Бондаренко пообещал на заседании облдумы поднять эту проблему и снять угрозу закрытия школы.

- Если у вас есть предложение, чем можно помочь, я готов сотрудничать, - сказал депутат.

В итоге Николай Бондаренко заявил, что готов написать еще одно заявление в УФАС, чтобы разобраться, а существующее из ведомства будет отозвано из-за массовых обращений жителей - только на встрече присутствовало более 50 человек.

Когда депутат ушел, жители сфотографировались с плакатами, на которых было написано «#аврора», а дети скандировали: «Мы хотим в школу!».

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Николай Панков поддержал флешмоб #аврора

Депутат Государственной Думы Николай Панков опубликовал в своем Телеграм-канале «Пара слов» пост в поддержку жителей Солнечного, которые защищают школу «Аврора».

- Жители поселка Солнечный сегодня проводят флешмоб в защиту новой школы «Аврора». Родителям приходится возить детей по два часа и больше на занятия. По всем школам города, в то время когда рядом готова современная школа, построенная при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. И в ней уже в ближайшее время могли бы начаться занятия, если бы не политические игры «шародуров» от оппозиции и непонятная позиция УФАС. Считаю правильным поддержать людей и этот флешмоб. Спасибо за вашу активность. Вместе мы сильнее, - написал Николай Панков.

СПРАВКА

Реализация проекта по строительству школы в микрорайоне № 7 поселка Солнечный-2 началось в феврале 2018 года после обращения жителей микрорайона к председателю Госдумы РФ. Вячеславу Володину удалось решить вопрос с финансированием проекта: на строительство школы по его инициативе было выделено 787 млн рублей из федеральных средств.

Школа рассчитана на 1100 учеников. В образовательном учреждении обустроены современные кабинеты, библиотека, два спортивных зала, плавательный бассейн. На территории школы оборудовано «спортивное ядро», которое включает в себя футбольный стадион с трибунами и беговой дорожкой, баскетбольную площадку, теннисный корт, хоккейную коробку и др.