Николай Панков: Кто сказал УФАСу «Фас!»?

Депутат Государственной думы России Николай Панков в Саратове в очередной раз привлек внимание к теме городского имущества.

На этой неделе в своем телеграм-канале «Пара слов» он поднял вопрос о действиях Управления антимонопольной службы в отношении новой школы на 1,1 тыс. мест в Солнечном-2 «Аврора».

Как оказалось, региональное УФАС приняло к рассмотрению обращение о возможных нарушениях при выкупе здания. Позже материалы дела были переданы в ФАС России, так как средства на приобретение школы были выделены из федерального бюджета.

Николай Панков отметил, что намерен пообщаться с руководителем ФАС России во время его встречи с депутатами Госдумы. Более того, он готов поставить вопрос о профпригодности руководителя областного управления.

- Его предложение закрыть школу в Солнечном на 1100 мест ставит, мягко говоря, вопрос о его компетентности, — считает депутат.

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При этом форма выкупа построенных объектов не нова и широко используется по России, в том числе в Саратовской области. В этом случае действительно кажется странным внимание УФАС именно к этой сделке. Депутат пообещал разобраться, кто стал инициатором проверок.

А началось все с обращения в антимонопольную службу депутатов Саратовской областной думы Николая Бондаренко и Сергея Денисенко, которые попросили проверить законность приобретения здания. При этом не уточняется, что именно вызвало сомнения у народных избранников, однако процесс был запущен.

Впоследствии депутат Денисенко заявил, что запрос был сделан о законности выделения средств компании, которая строила школу — ООО «Сартехстрой», для чего пришлось выставить под залог муниципальное имущество, бассейн «Саратов».

По мнению Николай Панкова подобную деятельность со стороны депутатов можно назвать «шародурством». Он задался вопросом, проверила ли прокуратура и ФАС «корысть и экономическую заинтересованность заявителей». Возможно, считает депутат Госдумы, имела место схема, которая позволила бы затянуть сроки сдачи объекта и, как следствие, начала занятий. В любом случае, как пишет депутат, к действиям ФАС много вопросов.

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При этом, напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин особо подчеркнул, что уроки в школе поселка Солнечный-2 необходимо начать как можно раньше, чтобы объект не простаивал. Володин в конце декабря прошлого года посетил Саратов и побывал на готовом объекте, который строился по его инициативе. Он пообщался не только с чиновниками и будущими педагогами, но и с родителями. Оказалось, что они очень рады предложению спикера — ведь в противном случае они до весны будут возить детей в другие учебные заведения.

Николай Панков также напомнил о том, что Вячеслав Володин не в первый раз решает вопросы, которые вызывают социальное напряжение.

- Плохо было в Елшанке с бараками, Володин эту проблему снял — строится под контролем общественности дом. Негатив людей сняли. Достроим школу, поликлинику построим. И опять выбивается из-под ног почва негативная у шародуров. Хотели поднять дольщиков лозунгами, нет, и эту проблему власть стала решать. Опять шародурам только черный шар дуть осталось. Захотели в «Звезде» школу — решил Володин этот вопрос, она включена в федеральный бюджет. Опять шародурам — черный шар дуй. Не было школы в Солнечном — построили школу, — написал депутат в телеграм-канале «Пара слов».

Высока вероятность, что после того, как ситуацию вскрыл и вынес на всеобщее рассмотрение Николай Панков, она решится в пользу города и его жителей. Так уже было со складами Рейнеке. Напомним, минувшей осенью депутат заинтересовался запросом федеральной компании к министерству культуры по поводу объекта исторического наследия. Общественность и активисты также подключились к обсуждению, и в итоге склады Рейнеке перестали быть объектом интереса компании, которая теоретически могла содействовать изменению статуса земельного участка, например, под коммерческую застройку.