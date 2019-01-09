Николай Панков намерен поставить вопрос о профпригодности УФАС Саратовской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:17:50+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Если запущен черный шар, значит, это кому-то нужно. Во всяком случае знаю, какой вопрос задам руководителю Федеральной антимонопольной службы во время встречи с депутатами Госдумы. О профессиональной пригодности Управления ФАС по Саратовской области.

По крайней мере, его предложение закрыть школу в Солнечном на 1100 мест ставит, мягко говоря, вопрос о его компетентности. Предложенная, согласно закону, форма — выкуп объекта — не устраивает его. Хотя она широко используется по всей стране и области. Только в Саратове таким образом работают более семи объектов. И ФАС планирует отменить сделку и не принимать школу из-за неправильного, на их взгляд, выделения земли? Позвольте. Мною не ставится вопрос, где были представители ФАС, когда выделялись земельные участки для шарлатанов, «породивших» более 5000 обманутых дольщиков. Или где все представители были, когда мать-одиночку с ребенком из жилья выселяли в Шиханах . Все отстранились, а председатель Госдумы отправил руководителя общественной приемной и решил вопрос с жильем. Сейчас я о другом.

Сам был против, причем публично и открыто, выбора областью строительной организации. Губернатор, как прораб, был вынужден сам контролировать стройку. Замечу, никаких претензий ФАС не предъявляла. А когда объект готов, какие могут быть вопросы? По качеству — давайте смотреть. По махинациях со средствами — давайте смотреть. Смотреть и реагировать. А вот так взять и при готовом объекте срывать учебный процесс, считаю, преступление.

Много вопросов к действиям ФАС. Попрошу коллег из областной Думы заслушать информацию о работе службы, пригласив на заседание и родителей из поселка Солнечный. Пусть она им ответит, как из Солнечного по два часа детей возить в город на занятия. А вот на чей шар, кто его дует или куда его ФАС катит, напишу позже, — пообещал Панков.