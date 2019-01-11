В Саратове трамвай не пропустил выехавшие ему навстречу автомобили

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:11:36+03:00

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Жителей Саратова возмутили водители, которые выехали на встречную линию трамвая.

Видео автохамов появилось в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» сегодня, 11 января. На нем два автомобиля вынуждены ехать задним ходом, так как навстречу им движется трамвай. При этом свернуть в сторону им не удавалось из-за снежных заносов.

По свидетельству очевидцев, это произошло на маршруте трамвая №11.

В комментариях подавляющее большинство граждан осуждает водителей. Однако есть и те, кто встал на их защиту, оправдывая поступок нечищенными дорогами.

Напомним, сегодня на трамвае №11 до работы добирался мэр Михаил Исаев.