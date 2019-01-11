В Саратове трамвай не пропустил выехавшие ему навстречу автомобили
Жителей Саратова возмутили водители, которые выехали на встречную линию трамвая.
Видео автохамов появилось в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» сегодня, 11 января. На нем два автомобиля вынуждены ехать задним ходом, так как навстречу им движется трамвай. При этом свернуть в сторону им не удавалось из-за снежных заносов.
По свидетельству очевидцев, это произошло на маршруте трамвая №11.
В комментариях подавляющее большинство граждан осуждает водителей. Однако есть и те, кто встал на их защиту, оправдывая поступок нечищенными дорогами.
Напомним, сегодня на трамвае №11 до работы добирался мэр Михаил Исаев.
В Саратове автомобилисты выехали перед встречным трамваем.