Саратовская пенсионерка с тяпкой защитила мужа от хулиганов. Версия оппонентов

Василий Дудин в беседе с корреспондентом «КП-Саратов» назвал пенсионерку Людмилу Баландину психически неуравновешенной.

Напомним, публикация в «КП-Саратов» по ситуации с обвинением 59-летней жительницы Саратова в нападении на трех мужчин с садовой тяпкой вызвала резонанс в СМИ. Пенсионерка утверждает, что защищала больного мужа, который вступился за нее, когда трое пьяных хулиганов начали ее оскорблять. Сосед Людмилы Баландиной, Василий Дудин, который стал одним из главных участников конфликта, рассказал «Комсомолке» свою версию этой истории.

- Мне кажется, она психически неуравновешенный человек. Я настаивал на проведении экспертизы, следователю говорил. Мне сказали, что на это нет оснований, так как она никогда не стояла на учете. Конфликты постоянно возникают — она оскорбляет всех соседей, много заявлений на нее было. Если к участковому обратитесь, я думаю, картина будет ясна, - заявил Дудин.

По его словам, он с двумя приятелями в пьяном виде вовсе не нападали на мужа пенсионерки Баландиной, ранее перенесшего инфаркт Александра. Дудин по-своему видит произошедший ночью 12 августа конфликт в поселке в Глебучевом овраге.

- Если бы мы нападали, у них было бы это все засвидетельствовано и побои были бы и экспертиза у них явно тоже бы была. То, что она пишет, - полная чушь. Я сосед, я знаю, что у ее мужа была операция, что они пожилые люди. Мы пытались избежать этого конфликта, мы уходили, и не пытались вообще как-то драться или связываться с ними. Они выбежали, нас догнали в итоге, вдвоем, ее муж и сын, напали на меня сзади, повалили на землю, пытаясь ударить.

Я ребят попросил, чтобы они их растащили, мы встали, собрались уходить, тут выбежала сама Баландина с тяпкой и с криками, что ее оскорбил не я, а якобы мой товарищ Юсеф, и муж с сыном вцепились в Юсефа.

Увидел, что она уже пытается сзади тяпкой Юсефа ударить, а эти двое, муж с сыном, его держат. А тут я смотрю: она с мотыгой еще махает, пытается его ударить, они его держат, я побежал помочь выдернуть его у них и, в итоге, получил удар в тыльную часть своего затылка, потерял сознание.

А уже очнулся — на земле, схватился за голову, увидел, что у меня достаточно большая кровопотеря, я развернулся ушел в больницу, дальше не видел, не наблюдал, что происходило, — рассказал Дудин.

По его словам, пенсионерка не пыталась напугать троих пьяных мужчин, сцепившихся с ее больным мужем, а целенаправленно старалась бить тяпкой по голове соседа и его приятелей.

- Она намеренно всех била по голове, то есть она целилась по голове и попала Никите в область уха, у него лопнули сосуды, кровь пошла. В итоге, мы с ним пролежали в больнице, по неделе, в первой Советской, в нейрохирургии. И у него частично потеря слуха, - рассказал Василий Дудин.

Людмила Баландина пытается доказать, что она не преступник, а пострадавшаяФото: Александр Уриевский

Он утверждает, что конфликт ночью 12 августа начался как бы сам по себе, потому что соседка его давно невзлюбила и пакостит. То, что женщина вышла и потребовала пьяную компанию, которая разбудила 5-летнюю внучку, затихнуть, а они в ответ начали поносить ее на чем свет стоит, он отрицает.

- Мы никого не разбудили. Женщина, не знаю, может она и завидует. Она постоянно ищет конфликты со мной. У меня уже были заявления на нее, я уже с ней не связываюсь, милиция есть для этих дел, она разбирается,

Она мне разбивала машину во дворе, то есть шифером кидала в лобовое стекло, разбила лобовое стекло, сломала зеркало на машине. Это год назад было. Есть заявления на нее, есть постановление на нее.

Просто я в этот раз не стал в суд обращаться, потому что соседи, не хотелось мне, я знаю, что она неуравновешенная и знал, что это очернит всю ситуацию. Она постоянно ищет конфликты — ходит, оскорбляет. На следующий день, когда я из больницы выбрался, то есть нас забрали, мы все в крови были там, переодеться, нам удалось, хотя нас не отпускали, в час обеденный, скажем так, выпускают во двор погулять, нам удалось смыться за одеждой, чтобы переодеться. Я увидел ее около дома, она мне уже угрожала, то что все-таки она меня убьет, — заявил Дудин.

Полиция пришла по сообщению медиков о побоях. Дудин дал показания против своей соседки.

Александр Баландин вступился за жену, но помощь понадобилась ему самомуФото: Александр Уриевский

- Все, что она говорит, конечно, обидно читать, люди думают, что мы аморальные уроды, уважают пенсионеров. Но мы их не трогали. Ни одного удара никто из нас им не нанес. Был там Федор Баландин, их сын, который как раз с отцом и напал, и пытался самосуд какой-то устроить. Они его выгораживают, потому что бояться, что он получит условный срок или еще что-то, — утверждает Василий Дудин.

Напомним, после того как на 60-летнюю пенсионерку завели уголовное дело о нападении и причинении легкого вреда здоровью трем мужчинам ночью 12 августа, «КП-Саратов» обратила внимание на этот случай. В областной прокуратуре остановили передачу материалов дела в суд и затребовали их себе на дополнительную проверку. Буквально через несколько дней материалы были направлены в полицию на доследование.

Ознакомится с рассказом о произошедшем самой Людмилы Баландиной можно здесь.

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