Пенсионерка в Саратове защитила мужа от трех пьяных хулиганов и отправилась под суд

Похоже, Саратовская область снова выходит на федеральную информационную орбиту со свежим правоохранительным триллером. После того, как одну женщину в регионе пытались осудить за частушки про судей, другую – за мытье полов в то время, как получала пособие по безработице, казалось, сложно придумать сюжет оригинальнее.

Однако в Волжский районный суд передано дело о 60-летней пенсионерке, Людмиле Баландиной, которая ночью 12 августа 2018 года на улице в районе Глебучева оврага напала с тяпкой на трех молодых людей. Женщина «умышленно нанесла им легкий вред здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Преступные действия пенсионерки и повреждения, полученные о нее тремя здоровыми мужчинами, на многих листах живописала старший дознаватель ОП №1 Саратова А. Лунева.

Закрученность сюжета в том, что правоохранители решили остановиться на заявлении от трех пострадавших, не придавая значения словам и показаниям остальных участников. К примеру, мужа пенсионерки, перенесшего инсульт инвалида Александра Баландина. Именно его ночью 12 августа трое мужчин – 24-летний Юсеф Ханбиков, 23-летний Никита Якубицкий и 29-летний Василий Дудин собирались избить. Последний, занимавшийся, кстати, борьбой, повалил инвалида на землю и сидя верхом на теле пенсионера «учил его жизни».

А делали они это потому, что им не понравилось, что мужчина заступился за свою жену, которую эта троица во все горло материла и оскорбляла. Пенсионерка вышла из дома в три часа ночи, чтобы сделать замечание пьяной компании, оравшей матом и гоготавшей под окнами частных домов своих соседей, разбудив маленьких детей.

Дома Баландиных и Дудина смотрят друг на друга. На этой улице все и произошлоФото: Александр Уриевский

- Муж, Александр, перенес тяжелую операцию после инфаркта. Восемь часов его спасали, мы его дома бережем как можем. Он сейчас даже до магазина доходит с тяжелой отдышкой. И когда этот битюг на него уселся – вот не хватало, чтобы муж так умер, я вбежала во двор и ухватила первое, что попалось под руку возле калитки – тяпку, - рассказала «КП-Саратов Людмила Баландина.

Ею пенсионерка окучивала розы возле забора. Как рассказала сама Баландина, она не собиралась никого калечить, а только спасти от смерти мужа, напугав хулиганов. Они попытались выхватить у нее тяпку, им это удалось. Но до тех пор женщина успела отбить мужа и нанести несколько ударов деревяшкой нападавшим.

- Я бежала и над головой ею крутила, хотела напугать. И ударила я Василия конечно деревяшкой, а не железкой, я же не ненормальная. А Юсеф, который к нам на день рождения приходил. с сыном дружил, вырывал у меня тяпку и ему тоже попало, - пояснила женщина.

К этому моменту подоспели родственники и соседи, и дерущихся разняли. Такова версия самой пенсионерки, которая рассказала обо всем корреспонденту «КП-Саратов».

Людмила с дочерью ЕкатеринойФото: Александр Уриевский

Они с мужем не стали писать заявление в полицию на своего соседа Дудина. Во-первых, как объяснила сама пенсионерка, потому, что знали его с самого раннего детства. Людмила Баландина даже присматривала за ним как за родным, пока мать ребенка была на работе. Мама Ивана Дудина, работала врачом и часто дома отсутствовала. Во-вторых, они знали, что у Ивана уже есть судимость за кражу, и второе дело может привести его за решетку. Каково же было удивление пенсионеров, когда они узнали, что это на них трое мужчин написали заявление о нападении, точнее, на Людмилу Баландину. И уже совсем они удивились, когда в декабре стало известно, что женщину будут судить за избиения.

- Получается, мы пострадали, мы защищались, но меня и судить будут. К 60 годам стала преступницей. А Иван мне то фонариком ночью в окно светит, то материт каждый раз, когда одна иду, без родных. Что тут говорить, когда он даже на очной ставке при следователе и адвокате мне средний палец показывает. Что это за издевательство? А Ларина, дознаватель в полиции, мне говорит – терпите, не обращайте внимания, а то хуже будет, — рассказала Людмила Баландина.

- Он теперь специально провоцирует, чтобы какие-то действия мы в его сторону сделали в ответ на хамство. Он сразу побежит в полицию новое заявление писать — поддержал супругу Александр Баландин.

У пенсионеров с тех пор столик засыпан лекарствами. В основном - успокоительноеФото: Александр Уриевский

В обвинительном акте, который есть в распоряжении «КП-Саратов», старший дознаватель ОП №1 Лунева сделала упор на том, что пенсионерка просто из неприязненных отношений избила трех мужчин. Среди ночи. Тяпкой. Обвинительный акт подписан зампрокурора Волжского района Дмитрием Журавлевым и начальником ОП №1 Алексеем Савельевым.

В ближайшее время должен состоятся суд над пенсионеркой Людмилой Баландиной. А ее сосед Дудин, которому женщина в детстве сопли утирала, каждый раз, когда застает ее на улице одну, кроет последними словами, угрожает засудить и хвастается знакомствами в полиции.

В прокуратуре области корреспонденту «КП-Саратов» пояснили, что уже обратили особое внимание на эту ситуацию. Дело Баландиной из Волжской прокуратуры истребовано в областную, по нему проводится проверка. Устанавливается, было ли правомочным утверждение обвинительного заключения со стороны зампрокурора района. Также будет дана оценка качеству проведенной следователями работы по установлению всех обстоятельств. Дело в суд пока не передали.

Тяпка, кстати, участковым Николаем Чупахиным у пенсионерки изъята, как орудие преступления.