Саратовская прокуратура вернула дело о пенсионерке с тяпкой обратно в полицию
Прокуратура Волжского района Саратова вернула в полицию материалы уголовного дела, возбужденного против пенсионерки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, при расследовании были допущены процессуальные нарушения, а также не учтены существенные обстоятельства по делу.
Речь идет о Людмиле Баландиной, жительнице дома в Глебучевом овраге. 12 августа она несколько раз ударила садовой тяпкой трем молодым людям — 22, 23 и 24-х лет, которые устроили ссору с ее мужем.
Молодые люди посчитали, что им причинены травмы, написал заявление на 60-летнюю пенсионерку. После этого ей было предъявлено обвинение в умышленном нападении с оружием.
После общественного резонанса прокуратура согласилась, что дело было расследовано недостаточно и внесла представление в ГУ МВД.
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