Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области

С утра 28 ноября в Саратове разразился скандал с задержанием генерал-майора Игоря Качева — начальника областного ГУ МЧС.

При этом официальной информации долгое время ни у кого не было, все силовые структуры, которые могли бы достоверно подтвердить или опровергнуть сведения, отказывались давать комментарии. В региональном Управлении Министерства чрезвычайных ситуаций заявили, что вообще не слышали ни о чем подобном, однако не отрицали, что руководителя на месте нет.

По обрывочным сведениям, которые фигурировали в СМИ, от местных, до федеральных, Игорь Качев мог быть задержан по подозрению в причастности к коррупционному преступлению. В частности, превышению должностных полномочий по госконтрактам. При этом вместе с ним могли быть задержаны еще двое сотрудников.

В настоящее время якобы, Игоря Качева начали допрашивать.

Лишь спустя несколько часов, в пресс-службе МЧС подтвердили факт задержания Игоря Качева.

Из известной части биографии следует, что Качев родился 17 апреля 1964 года в селе Благодатное Хвалынского района. Службу в пожарной охране начал в 1991 году в части авиационного завода. В 2011 году закончил академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В 2013 году назначен начальником ГУ МЧС области.

Игоря Качева неоднократно награждали медалями: «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «Участнику ликвидации пожаров 2010 года» «За отличие в службе» и другие.

В Саратовской области это не первый случай уголовных дел в отношении должностных лиц ГУ МЧС.

Например, в апреле 2012 года было предъявлено обвинение Денису Битюкову, начальнику отдела надзорной деятельности по Волжскому району Саратова. Его признали виновным в получении взятки и приговорили к четырем годам в колонии общего режима и штрафу 4,1 млн рублей.

В самом начале 2017 года был задержан экс-начальник финансово-экономического отдела ГУ МЧС Рушан Юсупов. Было установлено, что он присвоил почти полмиллиона рублей, предназначенных для премий подчиненных. Кроме того он дал взятку аудитору из вышестоящего ведомства за сокрытие ряда нарушений. В качестве наказания его оштрафовали на 1,2 млн рублей.

Уже в марте 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении начальника экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Саратовской области. 39-летнего мужчину также обвинили в попытке подкупа проверяющего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове полковника МЧС лишили звания и наград за взятки

41-летнего взяточника приговорили к штрафу в 400 000 рублей

(подробнее)

Приговор сотруднику саратовского МЧС, попавшемуся на взятке, оставили без изменений

Денис Битюков отправится в тюрьму на четыре года

(подробнее)