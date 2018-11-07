Под Марксом после ДТП водитель оставил двух погибших и раненого на обочине и скрылся

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-07T08:45:18+03:00

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Накануне вечером, 6 ноября, в полицию Марксовского района обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что на 322-м км автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в 15-16 м от проезжей части им обнаружен труп мужчины, а в нескольких метрах еще одно тело — также мужчины.

- В ходе проверки выяснилось, что в понедельник, 5 ноября, около 23:00 неустановленный водитель «Лады Приора» не справился с управлением и допустил съезд в кювет, а после опрокинул авто. В результате ДТП пассажиры: 56-летний и 35-летний мужчины от полученных травм скончались на месте. Еще один — 54-летний гражданин был госпитализирован, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Сам же водитель «Лады» скрылся на машине. В этот же день нарушитель был установлен, им оказался 39-летний мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняются.