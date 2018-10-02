Подрабатывающей в пиццерии матери-одиночке отменят приговор за мошенничество

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-02T17:48:19+03:00

Прокуратура сочла ее преступление малозначительным и планирует отменить наказание в 120 часов обязательных работ

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело в отношении 40-летней матери-одиночки Ольги Журавлевой из поселка Ивантеевка Саратовской области может быть прекращено.

Надзорное ведомство сочло, что уголовное дело малозначительно и подало апелляцию на решение суда об отмене приговора.

Напомним, в 2017 году мать-одиночка с двумя дочерьми Ольга Журавлева обратилась в Центр занятости населения. Ей было назначено пособие в размере 4,9 тыс. рублей. Для дополнительного заработка она устроилась в пиццерию «Провинция», где мыла полы за 3 тыс. рублей.

Об этом стало известно правоохранительным органам.

- Вызвали в полицию, кто-то написал на меня анонимное письмо, а кто — не сообщили, — рассказала Ольга Журавлева корреспонденту «КП-Саратов».

Женщина оказалась на скамье подсудимых, где ее признали виновной в мошенничестве при получении выплат. 10 сентября суд приговорил Журавлеву к 120 часам обязательных работ.

Ольга Журавлева обратилась в СМИ и ее дело получило широкий отклик. После того, как началось общественное обсуждение, ситуация в корне изменилась.

Уже на следующий день после первых публикаций прокуратура области направила апелляцию в Пугачевский районный суд.

- Прокуратурой инициирован вопрос об отмене приговора и прекращении уголовное дело в связи с малозначительностью преступления, — сообщила «Комсомолке» Ольга Федорова, старший помощник прокурора области по связям со СМИ.

При этом подчеркивается, что ведомство предпринимает усилия, чтобы дело было рассмотрено как можно скорее, возможно, на этой неделе. Дело на личный контроль взял прокурор области Сергей Филипенко.

- В уголовно-судебном управлении прокуратуры вообще приняли решение поднять вопрос об отмене приговора, — отметили в прокуратуре Саратовской области. Если суд примет такое решение, то с Журавлевой вообще будет снята судимость.

Однако ранее именно прокурор подписал обвинительное заключение по делу Ольги Журавлевой и поддержал его в районном суде. Но по этому поводу областная прокуратура претензий не имеет. Никакого расследования в отношении местных работников надзорного органа не будет. Вместо этого областные прокуроры будут обжаловать сам приговор о 120 часах обязательных работ. Причина в том, что уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат» заведено вполне законно, а вот приговор должен быть иным, более мягким. Или отменен совсем.

Ольга Журавлева также надеется на лучшее.

- Сегодня вызывали в прокуратуру, кого-то там прислали, заместителя прокурора области. Мне сказали: «вам поможем, будем разбираться, допустили оплошность, снимем с вас судимость, вы не виновны», — рассказала она в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов».

Апелляционная жалоба передана судье Пугачевского райсуда Алексею Баданову. Но он пока знакомится с материалами и не определился с датой рассмотрения. Однако, по мнению представителей прокуратуры, имеются все шансы для благополучного разрешения ситуации.

- Как сказал зампрокурора, снимут с меня обвинение «и будете жить дальше, не переживайте, все будет хорошо», — передала его слова Ольга Журавлева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мать-одиночку, подрабатывавшую уборщицей в пиццерии, отправили на общественные работы

Ольга Журавлева считает, что добиться справедливости ей уже не удастся

(подробнее)