Молодая женщина-диабетик в Саратове умерла, не получив законных лекарств

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-10T21:41:40+03:00

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В Саратове смерть 28-летней инвалида первой группы Ольги Багаевой стала поводом для возбуждения уголовного дела. Как сообщили «КП» в областной прокуратуре, девушка страдала многочисленными заболеваниями и нуждалась в регулярном лечении дорогостоящими лекарствами с содержанием железа, а также препаратом «Эпотион».

Однако с января по май 2018 года в поликлинике №20 девушке перестали выписывать лекарства по льготным ценам ссылаясь на их отсутствие в аптеках города.

В результате Ольга Багаева вынуждена была какое-то время покупать лекарства за свои деньги и в меньшем количестве. А когда приобретать их из-за дороговизны стало невозможно, ее состояние резко ухудшилось. Женщина перестала вставать, и из-за нехватки необходимых медпрепаратов, и нерегулярных осмотров у нее развилась острая почечная недостаточность. В результате женщина впала в кому и 14 сентября этого года скончалась.

Однако незадолго до до ухудшения здоровья, в конце июля, Ольга Багаева обратилась с жалобой на медиков к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области Татьяне Журик. Как рассказали в аппарате омбудсмена, Ольга Багаева была в отчаянном положении и, как только они изучили обстоятельства ее истории и не получили необходимых ответов от медиков, то вынуждены были обратится в прокуратуру.

- После проверки всех обстоятельств дела выяснилось, что отсутствие препаратов с начала 2018 года в аптеках города связано с тем, что аукцион на их поставку был объявлен лишь в мае текущего года. Однако региональный минздрав признал его несостоявшимся. Повторно аукцион проведен через месяц, а государственный контракт заключен лишь в августе 2018 года. И наконец стало ясно, что в течение 8 месяцев до заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов, — сообщили «КП» в областной прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Одновременно с этим прокуратура области предъявило региональному министрству здравоохранения представление об устранении нарушений законов, а три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кстати, нынешний министр Наталья Мазина стала министром лишь 9 октября, после увольнения Владимира Шульдякова.

Саратовский минздрав категорически опровергает версию прокуратуры и заявляет, что объем финансирования для покупки лекарств льготникам с начала этого не только не снижался, а наоборот увеличивался. И таким образом Минздрав никакого отношения к трагедии не имеет.

Эта пациентка — заявили в пресс-службе саратовского министерства здравоохранения, — с детства и на протяжении многих лет страдала тяжелой формой хронического заболевания, множественные осложнения которого привели к терминальной стадии развития болезни. Министерством здравоохранения Саратовской области принимались все необходимые меры по ее лекарственному обеспечению. Перерывов в базовой лекарственной терапии не было. Пациентка наблюдалась профильными специалистами и при наличии медицинских показаний направлялась в специализированный стационар.

Подробнее о первых результатах уголовного дела рассказали в районом следственном отделе.

- После возбуждения уголовного дела мы опросили всех причастных к ее лечению, —рассказал «КП» Андрей Морозов, руководитель следственного отдела по Волжскому району Саратова. — И главврача, и заместителя, и лечащего врача, и терапевта. Но по их версии они осуществляли правильное лечение и в полном объеме. К министерству здравоохранения у нас пока вопросов нет, и мы их не опрашивали.

Такую же версию отстаивает главврач 20-й поликлиники Игорь Смирнов.

- Мы хорошо знакомы с историей болезни этой пациентки, но врачи сделали все, что могли, — заявил он, отказавшись, впрочем, обсуждать подробности по телефону.

Интересно, что череда скандалов вокруг саратовцев больных диабетом началась еще в 2017 году. Когда суд признал бывшего руководителя Саратовской региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, Екатерину Рогаткину виновной в том, что она не зарегистрировала НКО в качестве иностранного агента. Она и организация были оштрафованы на сотни тыс. рублей. Проблемы у общества инвалидов начались после того, как в прокуратуру поступила жалоба студента саратовского медуниверситета Никиты Смирнова о том, что по данным из интернета с 2009 года организация больных диабетом действительно получила около 700 тысяч рублей из Германии, Дании и Швейцарии. В итоге деятельность НКО свернули, и саратовские диабетики тогда остались без дополнительных лекарств. Впрочем, как покажет следствие, возможно, что такая ситуация повторяется и сейчас. Расследование уголовного дела о гибели Ольги Багаевой находится на контроле прокуратуры Саратовской области.