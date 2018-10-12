2018-10-12T10:13:13+03:00
Общество

Панков: На должности министра труда надо иметь голову на плечах

Депутат ГД подумывает завести в своем телеграм-канале специальную рубрику для высказываний чиновников
Ольга Муравлёва
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Депутат Госдумы Николай Панков подумывает завести в своем телеграм-канале «Пара слов» специальную рубрику, куда будет заносить высказывания и идеи чиновников, которые продолжают удивлять.

- Ну что сказать, когда министр занятости, труда и миграции области рассказывает о преимуществах жизни на прожиточный минимум? Только то, что на такой должности надо иметь голову на плечах и обдумывать каждое слово. Зная, что его слышат жители области и по этим словам судят о работе власти. И вносить предложения только аргументированно, проверив все факты и просчитав последствия. А если отделять себя от людей, заявляя, что «по статусу не положено» жить на такую сумму, как они, то ведь можно и статус поменять... И тогда также макаронами питаться, — приводит рассуждения Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

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