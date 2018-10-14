Прокатившийся по пешеходному проспекту в Саратове Алексей Панин обвинил во всем журналистов
Снимающий фильм в Саратове Алексей Панин в беседе с сотрудниками городского ГИБДД 14 октября рассказал, как получилось, что он вместе с дочерью в нарушение ПДД проехал на авто по пешеходному проспекту Кирова. Видео об этом сам Панин разместил в своем Инстаграм.
Скандально известный актер, который снимает в Саратове свой дебютный фильм в качестве режиссера заявил, что ситуацию вокруг этого случая раздули журналисты.
По его словам, за рулем находился местный водитель, который подвез его к Макдональдсу прямо по пешеходной зоне. При этом Панин упирает на то, что он сам был в недоумении, можно ли так делать, а водитель рассказал, что так делают все, кто проживает на этой улице, чтобы въехать к себе во двор, а также машины поставщиков товара в местные магазины. Кем из них себя в этот момент воображал актер Панин, он в разговоре не пояснил.
Алексей Панин в Саратове объяснил, почему в очередном скандале с его участием виноваты журналисты.
Отметим, что со стороны улицы Чапаева, откуда на проспект въехал «Гелендваген» с Паниным, до Макдональдса всего 130 метров.
Расстояние от проезжей части до ресторана - 130 метров
«Понты оказались дороже денег», - как написал один из комментаторов происшествия в соцсетях. Водитель за это уже поплатился – ГИБДД Саратова наложила на него штраф – 500 рублей.
Напомним, депутат Государственной думы от Саратовской области Николай Панков в своем блоге назвал такое поведение актера «дуростью, хамством и наглостью». Он также сравнил Алексея Панина с печально известными футболистами Кокориным и Мамаевым, и заявил, что правоохранители должны дать оценку поведению актера. В последствии, Панков добавил, что если Панину удалось избежать административной ответственности, то моральную он нести обязан, если найдет для этого мужество.
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