Министр Соколова получала материальную помощь не потому, что бедствовала

14 Окт. 15:00 2018-10-14T18:37:00+03:00

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Всю страну взбудоражили заявления саратовского министра занятости, труда и миграции Натальи Соколовой о том, что пенсионеры вполне могут питаться с пользой для здоровья на 3,5 тыс. рублей в месяц. Такой продуктовый набор в рамках прожиточного минимума для них устанавливает правительство региона и должна принять облдума.

В споре с местным депутатом Николаем Бондаренко Соколова заявила, что что 3,5 тыс. рублей, в которые обходится минимальный продуктовый набор в регионе, достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Кроме этого на видеозаписи из облдумы, которая велась уже после заседания рабочей группы, Соколова рассказала, что «макарошки всегда стоят одинаково, кефир — тоже недорого. Я вам подберу меню из тех магазинов, в которые я сама хожу, со скидками. Это будет сбалансированное, но диетическое меню».

Впрочем, сама она отказалась питаться на такую сумму ежемесячно.

Эти заявления вызвали шквал негативной реакции и насмешек как от обычных граждан в соцсетях, так и в СМИ от различных публичных персон. Даже эпатжный Жириновский заметил, что этих денег слишком мало для завтраков, обедов и ужинов.

Не прошло и нескольких часов, как губернатор Саратовской области Валерий Радаев был вынужден уволить министра, последнюю из тех, кто проработала с ним с первого дня назначения в 2012 году.

Наталья Соколова на совещании в правительстве областиФото: Александр Уриевский

Больше всего цинизмом заявления чиновницы возмутились россияне, когда узнали, что сама Соколова, как и следовало ожидать, зарабатывала гораздо больше прожиточного минимума. Так, ее доход за 2017 год составил около 191 тысячи в месяц, конечно, это без вычета налогов. Таким образом, она за день зарабатывала почти две стоимости продуктового набора в день, который предполагался пенсионерам на месяц.

Кроме этого, Наталья Соколова получала материальную помощь, каждый год в сумме около 200 тыс. рублей. Такими выплатами пользовалась в региональном правительстве не только она. Эти суммы обусловлены региональным и федеральным законодательством для лиц, замещающих госдолжности. Местные министры при уходе в отпуск пишут заявление на материальную помощь. Эти выплаты, естественно, не связаны с тяжелым финансовым или семейным положением саратовского министра.

В семье Натальи Соколовой две дочери и муж Михаил. Именно под его опекой она начинала карьеру чиновника в аппарате районного собрания в Вольске, где тот был руководителем. Местные СМИ называют Михаила главным «решальщиком», который налаживает связи между чиновниками и бизнесом. Доходы супругов вполне позволяли семье не бедствовать, хотя родственники доставляли беспокойства будущему министру. Супруг, занимавшийся бизнесом, копил долги, которые не вовремя платил. А другой родственник Натальи Соколовой, предприниматель Александр Ошмарин, в 2011 году завез в Вольское военное училище тыла зараженное сало. Это дало старт вспышке африканской чумы свиней, в результате сотни голов хрюшек в окрестных хозяйствах были уничтожены.

Можно предположить, что министр Наталья Соколова действительно знала, о чем говорила, когда утверждала, что можно здорово питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц и сама закупалась на ярмарках и распродажах. Вероятно, немалый, по мнению обычных россиян, доход уходил в оплату долгов, и обеспечение детей, который совершенно точно не жили на такие суммы.

Наталья Соколова в этом году пробежала кросс на Всероссийский день бегаФото: Александр Уриевский

Надо отметить, что в Саратовской области Соколова не первая, кто попал в неприятную ситуацию с разницей своих доходов и тех норм, которые прописаны для населения. Депутат Госдумы Ольга Баталина получила немало критики, когда, убеждая жителей области в необходимости изменения пенсионной системы, рассказала о своей 300-тысячной зарплате.

На предстоящей неделе в саратовской облдуме пройдет заседание комитета по соцполитике, а на следующей — заседание думы, где будут принимать тот самый прожиточный минимум для пенсионеров. Судя по всему, единственный профессионал, который знал, как полезно для здоровья питаться на 3,5 тысячи в месяц был на днях уволен из правительства региона.

Впрочем, Наталья Соколова является членом проекта «Кадровый резерв — профессиональная команда страны». Так что впереди у «королевы макарошек» еще может быть радужная карьера.

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