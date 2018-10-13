Экс-министр, отказавшаяся питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц, получала материальную помощь из бюджета

13 Окт. 16:00 2018-10-13T22:04:53+03:00

Экс-министр Наталья Соколова пять лет просила из бюджета материальную помощь

Прожить на зарплату министра она, видимо, не могла

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«Макаронный министр» Наталья Соколова второй день занимает умы жителей России. Несмотря на то, что своей должности она уже лишилась, СМИ наперебой публикуют все новые и новые факты ее биографии.

Вполне естественно, что многих интересует доход человека, который уверял, что вполне нормально (и, главное, с пользой для здоровья) питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц. Именно столько предусматривает прожиточный минимум пенсионеров, который Наталья Соколова, еще в статусе министра занятости, труда и миграции Саратовской области, предлагала принять.

При этом сама она, ссылаясь на все тот же пресловутый статус, отказалась сидеть на подобной диете.

Вопрос — почему? По ее словам, мешает статус (тут напрашивается аналогия с плохим актером, которому тоже все время что-то мешает). Не очень понятно, что это могло означать. Вот если бы ей предложили отказаться от услуг парикмахера, носить одежду из магазинов низких цен или ездить на общественном транспорте, тогда другое дело. Действительно, не статусно. А с питанием какие проблемы? Вряд ли кто-то заглядывает к министру в пластиковый контейнер с обедом, где только гречка с хлебом.

Возможно, статус не позволяет тратить так мало?

За 2017 год министр Наталья Соколова официально задекларировала свой доход. 2 млн 296 тыс рублей, то есть 191 тыс. рублей в месяц или почти 6,3 тыс. рублей в день.

Примечательно, что за последние пару лет доход госпожи Соколовой заметно вырос. В 2015 году она заработала 1,8 млн рублей, в 2016 году — 1,7 млн рублей.

Центр Журналистских расследований Саратовской области выяснил, что Наталья Соколова, как, впрочем, и другие члены правительства, регулярно получали из бюджета материальную помощь.

Сумма выплаты определяется занимаемой должностью. И чиновник может претендовать на двукратный размер денежного вознаграждения, которое для министра составляет 100 тыс. рублей. То есть пять лет подряд (с 2013 по 2017 годы) Наталья Соколова получала материальную помощь в размере 200 тыс. рублей в год? По крайней мере, так значится в официальном ответе из правительства.

Конечно, эту сумму включают в декларацию о доходах, но как-то хочется узнать, неужели зарплаты министра не хватало на жизнь? Возможно, поэтому Наталья Соколова оказалась знаком «магазинов со скидками», где она предлагала отовариваться, и поэтому она осведомлена, как можно прожить на мизерные средства.

На этот случай у Натальи Соколовой есть супруг — бизнесмен и владелец рыбного завода в Вольске. Об этом сообщает издание dailystorm. Также, по информации журналистов, он может быть совладельцем ООО «Прайд», фирмы по монтажу систем безопасности.

Впрочем, сообщается также, что предприятия особых доходов не приносят и на супруге Натальи Соколовой числятся миллионные долги.

На этот случай экс-министру в помощь задекларированный ей приусадебный участок. Возможно, там она сможет выращивать сезонные овощи и надолго сохранит молодость и красоту, как обещала.

Кстати, пользователи оценили яркую фразу Соколовой: «макарошки стоят всегда одинаково». В интернете уже появились мемы с участием экс-министра, где проведена параллель между ней и пастафарианством.

В интернете начали появляться мемы про Наталью Соколову и "макарошки"

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