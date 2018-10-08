Известные саратовцы рассказали о своих любимых книгах

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-08T17:38:12+03:00

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В минувшие выходные в Саратове завершилась IV международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна». В составе его участников более 100 издательств из Саратова и других городов России. Заключено множество контрактов, представлены редкие книги разных жанров литературы, от детской до научной.

Корреспонденты «КП-Саратов» заметили в залах фестиваля известных в Саратовской области персон и опросили их и других медийных личностей о том, что они читают, какие книги любят.

Вячеслав Максюта, президент спортивной общественной организации «Союз Саратовских Силачей»:

- В последнее время я очень люблю читать деловую литературу, книги по продвижению и развитию бизнеса. Во время недавней поездки на соревнования по силовому экстриму «Arnold Classic Europe» в испанской Барселоне, которые выиграл наш саратовский силач Евгений Гавриленко, я начал читать книгу «Кто заплачет, когда ты умрешь» Робина Шарма. Сейчас с удовольствием ее дочитываю, — пояснил Вячеслав Максюта.

Александр Садовский, скульптор, автор памятника быку-солевозу в Энгельсе:

- Художественной литературы я почти не читаю, Из-за своего нового увлечения мотодельталетами и аэролодками теперь изучаю в основном техническую и технологическую литературу, связанную с судостроительством и малой авиацией. Эту же информацию вычитываю в интернете. Ну и, конечно, всегда отслеживаю литературу по искусству, — рассказал Александр Садовский.

Сергей Филипенко, прокурор Саратовской области:

- Вообще, я воспитан на советской прозе, на таких писателях, как Виктор Астафьев, Борис Васильев, на исторической литературе. Сейчас с удовольствием перечитываю классику Антона Павловича Чехова, — признался в любви к школьной программе Сергей Филипенко.

Александр Паращенко, главврач психиатрической клиники святой Софии:

- Сейчас читаю одновременно несколько книг. Это Дональд Рейфилд «Жизнь Антона Чехова» и Дина Рубина «Бабий ветер». От одной устану, перехожу к другой. Что касается книг, которые мне нравятся больше всех, то тут действует принцип: Женщина любимая может быть одна, а любимых книг — несколько. А вообще люблю «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова и книги Лиона Фейхтвангера, — заявил Александр Паращенко.

Леонид Писной, депутат Саратовской областной думы, генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой»:

- Раньше я очень любил детективы, сейчас немного меньше, но все равно ценю таких авторов, как Эдуард Тополь, Фридрих Незнанский. Сейчас читаю сборник, посвященный 100-летию комсомола, — поделился Леонид Писной.

Татьяна Загородняя, уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области:

- Вообще, как ни странно, я люблю роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Также из-за того, что мой дедушка был красноармейцем, я с детства перечитываю роман Николая Островского «Как закалялась сталь».

Обычно я читаю несколько книг одновременно. Это обязательно — литература по моей специальности и художественная. Сейчас — книги Людмилы Петрановской по психологии и саратовского священнослужителя Нектария Морозова, — добавила Татьяна Загородняя.

Юрий Юрин, начальник областной службы спасения:

- Сейчас, кроме рабочей документации, перечитываю Виктора Пелевина, Федора Достоевского. Люблю писателя в стиле фэнтези Роберта Желязны. Недавно прочитал и был потрясен книгой «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Из восточной литературы люблю книгу «Воин на пути знаний» автора Дао Ден Мин и японскую «Книгу пяти колец» Миямото Мусаси, — признался Юрий Юрин.

Юлия Литневская, депутат Саратовской областной думы:

- Самой главной своей книгой я считаю «Евангелие». В ней изложены главные истины, следуя которым человек становится личностью. Никакая другая книга не научит тому, чему учит «Священное писание». Эту книгу стараюсь по возможности перечитывать ежедневно.

Если же говорить о популярной литературе, то советую прочитать Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей».

Ещё я могу посоветовать книгу Дарио Саласа «Мораль 21 века». Хотя, с точки зрения «Евангелия», отношусь критично к некоторым высказываниям в этой книге, но прочесть ее стоит.

Также стоящей считаю книгу «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана. Недавно перечитывала «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса.

Я вообще люблю произведения, где герой преодолевает себя. В ней очень хорошо передана идея о том, что невозможное возможно, — отметила Юлия Литневская.

Опрос, проведенный корреспондентом «КП-Саратов», показал, что читают простые саратовцы.

Среди любимых книг наших земляков такие произведения: «S.N.U.F.F.» Виктора Пелевина, «Князь света «Роджера Желязны, «Полианна» Элинор Портер, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Зеленая миля» Стивена Кинга, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «50 дней до моего самоубийства» Стейс Крамер, «Братья Карамазовы» Федора Достоевского и многие другие.

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