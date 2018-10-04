2018-10-04T14:26:07+03:00
Общество

На «Волжской волне» звучали признания в любви к классике

Организаторы международной книжной ярмарки рассказали о своих предпочтениях
Тимур Гадеев
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Книжная ярмарка-фестиваль "Волжская волна"Книжная ярмарка-фестиваль "Волжская волна"
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«КП-Саратов» стали известны литературные пристрастия ВИП-участников 4-ой по счету Саратовской международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна».

Во время ее открытия на сцене в качестве организаторов мероприятия с приветственными словами выступили руководители Российской книжной палаты и Саратовской областной думы. Как выяснилось, оба — поклонники разных направлений классической литературы.

- Вообще, я больше всего люблю класику, — призналась Елена Ногина, директор Российской книжной палаты. — Как отечественную, так и зарубежную. Сейчас я перечитываю своего любимого английского писателя Джона Голсуорси. Мне кажется, он сейчас в наше время очень актуален.

Елена Ногина

Елена Ногина

О своих литературных кумирах рассказал и председатель Саратовской областной Думы Иван Кузьмин.

- Больше всего я люблю художественную и историческую классику. Сейчас, к примеру, я читаю «Историю государства Российского» Николая Карамзина. А по вечерам стараюсь почитать своим внукам книги о Великой Отечественной войне, Гагарине, о советских стройках, — сказал Кузьмин.

Иван Кузьмин

Иван Кузьмин

Напомним, Международная книжная ярмарка собрала более 100 издательств из разных регионов страны и продлится с сегодняшнего дня до 8 октября.

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