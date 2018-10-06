На встрече с читателями в Саратове Сергей Лукьяненко отрекся «от серьезной литературы»

6 Окт. 14:48 2018-10-07T08:28:58+03:00

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В Саратове 6 октября завершается встреча писателя Сергея Лукьяненко с читателями в областной научной библиотеке, на которой присутствует корреспондент «КП-Саратов».

Писателя спросили, стоит ли автору книг лезть в политику?

Лукьяненко заметил, что не припомнит, чтобы в его книгах была политика, разве только фоном. При этом он заявил, что не может игнорировать современность, и если на улице происходят ссоры и споры, это должно быть отражено в тексте.

Вы пробовали писать серьезную литературу?

- Когда попробовал написать что-то нефантастическое — не получилось. Я почувствовал «скудность» инструментария. Фантастика — это прием литературы. Мне в нем работать комфортнее, — цитирует ответ писателя корреспондент «КП-Саратов».

Лукьяненко признался, что из созданных им фантастических миров ему самому больше нравится мир «Спектра».

У писателя также поинтересовались, будет ли экранизация романа «Лабиринт»?

- Экранизация планировалась вместе с «Дозором». Главную роль должен был играть Гоша Куценко. Он месяц даже играл в игры, пытался вжиться в роль. Но затем экранизация была отложена, хотя со мной продлевают права на нее. Все пока в подвешенном состоянии, — рассказал Сергей Лукьяненко.

Напомним, встреча автора с читателями в Саратове проходит в рамках работы IV международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна — 2018».