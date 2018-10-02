Прокуратура Саратовской области потребовала отменить приговор Ольге Журавлевой

2 Окт. 09:45 2018-10-02T09:45:41+03:00

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Прокуратура Саратовской области взяла на контроль ситуацию с жительницей Ивантеевского района Ольгой Журавлевой.

10 сентября женщину признали виновной в незаконном получении выплат. Она получала пособие по безработице и одновременно подрабатывала в пиццерии уборщицей, не сообщая о дополнительном источнике дохода в Центр занятости населения.

По решению суда Ольгу Журавлеву приговорили к 120 часам обязательных работ. Женщина сочла приговор несправделивым, о чем сообщила в СМИ. Прокуратура провела проверку с учетом доводов гражданки, и приняла решение инициировать вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела в силу его малозначительности.

Ход апелляционного расмотрения котролирует лично прокурор Саратовской области.