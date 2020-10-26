Коронавирус в Саратове, последние новости на 26 октября: заболеваемость чуть снизилась

Пациентка скончалась от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области в воскресенье утром, 25 октября, зафиксировано незначительное снижение заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 189 заболевших.

Мы собрали последние новости на 26 октября 2020 года по коронавирусу в Саратове.

Таким образом в общей сложности с начала пандемии в регионе выявлено уже 19 352 человека, заразившихся коронавирусом.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

149 зараженных скончались непосредственно от COVID-19. Одна из них, 67-летняя женщина, за последние сутки. В Минздраве рассказали, что она также перенесла инфаркт миокарда, у нее было повышенное давление, сахарный диабет и желчекаменная болезнь, что усугубило течение заболевания.

По-прежнему много выявляется больных при обследовании контактных лиц — сразу 100 человек за сутки.

В оперативном штабе рассказали и про выздоровевших. 59 за сутки, 12 858 в общей сложности.

Саратовская область, кстати, вошла в число регионов России с удовлетворительным развитием ситуации по коронавирусу. К такому выводу пришли специалисты Центра экономических исследований.

Ситуация в Саратовской области признана удовлетворительной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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