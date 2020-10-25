Очередная смерть от коронавируса в Саратове. Подробности о погибшей

Стали известны подробности о новой смерти от коронавируса в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, погибшая — 67-летняя женщина.

Она была госпитализирована с двусторонней пневмонией. Кроме того, она перенесла инфаркт миокарда.

Женщине назначено интенсивное лечение, кислородная поддержка, но дыхательная, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность нарастали. Через шесть дней в стационаре пациентка скончалась.

Из сопутствующих заболеваний у нее также имелись артериальная гипертония, сахарный диабет желчекаменная болезнь.

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