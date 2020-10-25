В Саратовской области 189 новых случаев коронавируса

Подтверждены 189 случаев заражения коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снижение заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, утром 25 октября стало известно о 189 случаях.

Больше всего в Саратове — 101 заболевший. Еще 20 в Балаковском районе, 19 — в Энгельсском.

В целом по области с начала пандемии заражены оказались 19 352 человека. Выздоровели 12 852, из которых 59 — за минувшие сутки.

Среди новых зараженных 100 являются контактными, к 99 есть признаки ОРВИ, а 58 больны пневмонией.

Кроме того, из них 14 детей до 17 лет и 56 граждан старше 60 лет.

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