В Саратовской области 189 новых случаев коронавируса

Подтверждены 189 случаев заражения коронавирусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снижение заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, утром 25 октября стало известно о 189 случаях.
Больше всего в Саратове — 101 заболевший. Еще 20 в Балаковском районе, 19 — в Энгельсском.
В целом по области с начала пандемии заражены оказались 19 352 человека. Выздоровели 12 852, из которых 59 — за минувшие сутки.
Среди новых зараженных 100 являются контактными, к 99 есть признаки ОРВИ, а 58 больны пневмонией.
Кроме того, из них 14 детей до 17 лет и 56 граждан старше 60 лет.
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