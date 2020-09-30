Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Саратове: когда придут холода

В Саратов зима придет раньше обычного Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области зима придет на пару недель раньше, чем календарная. Прогноз погоды на зиму 2020-2021 дали в региональном Гидрометцентре.

Как рассказал «КП-Саратов» начальник областного Гидрометцентра Михаил Болтухин, наступление зимы ожидается с конца первой декады ноября по середину ноября.

- Начало первой половины зимы будет близкой к средней многолетней климатической нормы по температурному режиму и осадкам. Вторая половина — прогнозируется более теплой на пару градусов, — рассказал Михаил Болтухин.

Глава Гидрометцентра уточнил, что зима в Саратовской области заканчивается не в марте, а в начале апреля. В Саратовской области зимы фактически гораздо больше, нежели чем календарной.

Зима затянется до апреля Фото: Екатерина Семенова

- Какая бы ни была зима, к ней нужно очень ответственно и профессионально готовиться, так как количество неблагоприятных и опасных метеорологических явлений с каждым годом не уменьшается, а увеличивается. Все сферы человеческой деятельности зависят от погодных проявлений, поэтому все шутки в сторону, необходимо уже сейчас завершать подготовку к зимнему периоду, — добавил Болтухин.

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