Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Саратове: когда придут холода

В Саратов зима придет раньше обычного
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области зима придет на пару недель раньше, чем календарная. Прогноз погоды на зиму 2020-2021 дали в региональном Гидрометцентре.
Как рассказал «КП-Саратов» начальник областного Гидрометцентра Михаил Болтухин, наступление зимы ожидается с конца первой декады ноября по середину ноября.
- Начало первой половины зимы будет близкой к средней многолетней климатической нормы по температурному режиму и осадкам. Вторая половина — прогнозируется более теплой на пару градусов, — рассказал Михаил Болтухин.
Глава Гидрометцентра уточнил, что зима в Саратовской области заканчивается не в марте, а в начале апреля. В Саратовской области зимы фактически гораздо больше, нежели чем календарной.
Зима затянется до апреля
Фото: Екатерина Семенова
- Какая бы ни была зима, к ней нужно очень ответственно и профессионально готовиться, так как количество неблагоприятных и опасных метеорологических явлений с каждым годом не уменьшается, а увеличивается. Все сферы человеческой деятельности зависят от погодных проявлений, поэтому все шутки в сторону, необходимо уже сейчас завершать подготовку к зимнему периоду, — добавил Болтухин.
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