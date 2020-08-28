В Саратове проверили почти все теплосети

В Саратове завершается подготовка к отопительному сезону.

- Гидравлические испытания проведены почти на 730 км тепловых сетей, это — 97% от общего количества. К зиме готовы 187 котельных из 217 и 128 ЦТП из 154, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Также специалисты провели проверку свыше 94% объектов с центральным отоплением и 96% многоквартирных домов с печным газовым отоплением.

Паспорта готовности выдали 538 учреждениям соцсферы после гидравлических испытаний на них.

К тому же завершается капремонт 13,7 км тепловых сетей из 16,4 км.

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