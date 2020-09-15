Радаев потребовал дать тепло в дома к 1 октября

Валерий Радаев

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев, выступая на заседании координационного совета 15 сентября при губернаторе, заявил о текущей готовности к отопсезону.

- К отопсезону готово 98% объектов соцсеферы, готово 86% многоквартирных жилых домов. Наиболее проблемно традиционно получение паспортов Ростехнадзора, проверки уже начались, - сказал Мигачев

Радаев заметил, что нужно поправить подход министра и остальных отвечающих за коммунальные ресурсы чиновников.

- Ваша задача обеспечить людям горячую воду постоянно, холодную воду - постоянно, тепло – когда необходимо. Поправлю тут вас, в вашем подходе. Вы готовы к 1 октября на 100% подключить отопление? – поинтересовался Радаев.

- Мы первые топки проведем, - отказался Павел Мигачев.

- Как же у вас стоит дата в документах на 16 октября завершить подключение? - спросил Радаев.

- Это сложилось так традиционно, по годам, - ответил министр.

В свою очередь до 5 октября окончательное завершение всех работ в Саратове пообещал в ходе доклада руководитель компании «Т Плюс». В Энгельсе ремонтные работы компании завершаться 18 сентября.

По данным «Т Плюс» на утро 15 сентября в Саратове 33 дома не получали горячую воду.