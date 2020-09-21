В Саратовской области прошел «град» из мертвых птиц

С неба в Саратовской области попадали мертвые вороны. Фото из соцсети

В Балакове Саратовской области местные жители обнаружили на дороге множество мертвых птиц.

Как сообщили очевидцы в социальной сети, трупы нашли на улице 30 лет Победы, рядом с пересечением с улицей Трнавская.

В группе «Типичный Балаково» местный житель Сергей Самохин написал, что множество ворон лежат в радиусе примерно 50 метров.

По его словам, пуль или любых других следов насильственной смерти он не заметил.

Один из комментаторов предположил, что виной всему салют, который незадолго до этого прогремел как раз рядом с этим местом, кто-то даже приплел к инциденту плохую экологию и связь 5G.

Причину массовой гибели птиц в Саратовской области выясняют ветеринары. Фото из соцсети

В управлении ветеринарии «КП-Саратов» рассказали, что они тоже озабочены случившимся.

- На место выезжали специалисты. Взяли биоматериалы птиц для лабораторных исследований, — сообщила «КП-Саратов» начальник отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления ветеринарии Саратовской области Анна Чурсова.

Ветеринары проверяют все версии гибели ворон, в том числе птичий грипп, очаг которого недавно нашли в Энгельсском районе.

Напомним, тему инфекции пернатых подняли на прошедшей неделе на специальном совещании под председательством главы регионального управления Алексея Молчанова. Было решено прививать птиц в личных подсобных хозяйствах, а работникам птицефабрик запретили разводить самостоятельно кур, гусей и других птиц.

UPD

Ветеринары провели исследования и исключили, что птицы могли погибнуть от болезни Ньюсакла, орнитоза и инфекционного бронхита. Продолжается выяснение причин гибели.

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