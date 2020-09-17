В Энгельсском районе выявили очаг птичьего гриппа

В Энгельсском районе обнаружили очаг птичьего гриппа.

- Вирус выявили по результатам исследований проб крови и патологического материала от домашней птицы из подсобного хозяйства. Предполагается, что заболевание занесла дикая водоплавающая и синантропная птица, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении ветеринарии.

Труп павшей птицы уничтожили безопасным способом

Ветеринары и сотрудники Россельхознадзора предотвращают распространение инфекции, организован круглосуточный контрольно-пропускной пост, провели дезинфекцию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.