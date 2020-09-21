Обнародованы предварительные причины массовой гибели грачей в Балакове

Вчера, 20 сентября, жители Балакова сообщили о найденных трупах птиц на улице 30 лет Победы, рядом с перекрестком с Трнавской.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, ветеринары провели исследования павших животных и исключили, что те могли погибнуть от болезни Ньюсакла, орнитоза и инфекционного бронхита.

Работа в этом направлении продолжается.

Также специалисты уточнили, что погибли не вороны, как сообщали местные жители в соцсетях, а грачи.

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