Какие участки ДОМ.РФ выставил на продажу в Саратовской области

Эти старинные и изрядно обветшалые стены в самом центре Саратова уже проданы. Фото Виктории Воронцовой

ДОМ.РФ в течение 2020-2021 годов планирует выставить на торги земельные участки под восстановление.

В Саратовской области госкомпанией будет реализовано 13 лотов. Их общая площадь составляет 10 гектаров, а площадь расположенных на них объектов капстроительства — 13,5 тыс. кв. м. Градостроительный потенциал этой земли специалисты оценили в 40 тыс. «квадратов» жилья.

В компании ДОМ.РФ пояснили «КП-Саратов», какие именно участки будут продаваться.

Часть территорий расположены в Долгом Буераке — их отдадут под комплексное освоение, часть находятся на окраинах Ленинского (1-й Уральский проезд — улица Саратовская, улица 5-я Дачная), Кировского (улица Городская) и Заводского (улица Азина) районов.

Интерес, прежде всего, представляют участки вместе со зданиями, расположенные в центральной части Саратова.

Так, планируется продать земли по улице Университетская, дом 37, где сейчас располагается памятник архитектуры, построенный в 1900-е годы. Площадь территории — 871 кв. м, кадастровая стоимость, согласно данным портала Rosreestr.net, — 1 030 238 рублей.

Отдельным лотом стоит участок со зданием на Чернышевского, 134. Построенное в конце 19 века оно является памятником архитектуры.

Планирует ДОМ.РФ к продаже и участок по улице Лермонтова, 19а, где располагается старинное здание 1917 года. Официально зафиксированной культурной ценности оно не имеет, но само место, с точки зрения коммерческого использования, привлекательное, так как находится недалеко от набережной, на 2-й линии. Площадь территории здесь — 597,00 кв. м, кадастровая стоимость — более 5 млн. рублей.

Буквально на минувшей неделе уже ушел с торгов за 15 млн рублей объект культурного наследия по улице Советская, 1/19 — усадебный дом Скибиневского, возведенный в 1847 году. Впоследствии он принадлежал председателю саратовского отделения императорского общества правильной охоты В. Беклешеву, а тот продал дом купцу Аносову, который перепродал его миллионеру Кузнецову, позже издателю саратовских газет «Почта» и «Саратовская копейка» П. Сибрину. До 1937 года в нем находилась поликлиника, потом детский туберкулезный санаторий, а с 1949 года — тубдиспансер.

На аукционе определят также нового владельца участка в 3 312 кв. м со зданием по адресу площадь имени Орджоникидзе,1. Вблизи этой территории располагается ТК «Оранжевый». Как известно, это земли бывшего авиазавода и сейчас по многим участкам здесь идут процессы по возвращению территорий в госсобственность.