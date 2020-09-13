Панков: Восстановленный Дом Яхимовича станет визитной карточкой Саратова

Дом Яхимовича. Фото из телеграм-канала «Пара слов»

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о памятниках архитектуры Саратова и отметил важность проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- То, что старинная усадьба вице-губернатора Александровского перешла благотворительному фонду, дает уверенность в ее восстановлении, — отметил Панков.

Он напомнил о благотворительных проектах спикера ГД Вячеслава Володина: предуниверсарий, дом в Елшанке для переселенцев из бараков, восстановленные храмы и монастыри.

- Уверен, что будет восстановлен дом Яхимовича и станет еще одной визитной карточкой нашего города, — подчеркнул Панков.

Парламентарий отметил, что были желающие исключить это здание из охранного реестра, как это произошло с домом №35 на Комсомольской улице, который впоследствии снесли.

- Уверен и что уникальный комплекс зданий усадьбы Александровского тоже будет спасен. И судьба его будет решаться открыто, ясно и законно. Он будет восстановлен и будет радовать нас, как другие архитектурные шедевры нашего города, — заявил Панков.

Напомним, по итогам аукциона объект культурного наследия федерального значения на перекрестке улиц Советская и Радищева получит Благотворительный фонд Социального развития регионов. Цена договора составила почти 15,2 млн рублей.

Новый владелец усадьбы Александровского должен будет сохранить памятник истории и архитектуры и приспособить его для современного использования.

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