Депутат из Саратовской области сравнила безработных с тунеядцами

Татьяна Ковинская. Фото со страницы "ВКонтакте"

Депутат из Вольского района Саратовской области попала в центр скандала после совещании в администрации.

Татьяна Ковинская, секретарь муниципального Собрания депутатов и председатель комиссии по социальным вопросам, развитию местного самоуправления, межмуниципальному сотрудничеству, вопросам жизнедеятельности муниципального района, неоднозначно высказалась о получающих пособие по безработицы.

Все началось с доклада Людмилы Бондаренко, заместителя главы администрации Вольского района по экономике. Она сообщила о трех тысячах безработных, которые зарегистрированы в Центре занятости населения по данным на сентябрь. При том, что в начале года эта цифра была почти в шесть раз меньше.

Напомним, на период пандемии коронавируса и введения ограничительных мер пособие по безработице сравнялось с минимальным размером оплаты труда — 12 130 рублей. При наличии в семье с обеими потерявшими работу родителями детей — на каждого из них полагалось еще по три тыс. рублей.

Татьяна Ковинская высказала мысль, что безработные граждане далеко не всегда заинтересованы в том, чтобы найти работу — ведь им платят МРОТ. В Вольском районе, например, около тысячи вакансий.

- Так зачем же им работать при таких-то выплатах! Сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят, — сказала Татьяна Ковинская. Ее слова цитирует местное издание «Вольская жизнь».

Впоследствии Татьяна Ковинская заявила, что ее слова были выдернуты из контекста и имела в виду она ту огромную помощь, которую государство оказывает гражданам. При этом она сожалеет, что не все вакансии могут предложить достойную зарплату.

Однако ее слова уже стали достоянием гласности и попали в федеральные СМИ. Более того, коллеги Татьяны Ковинской по партии также заинтересовались ее высказываниями.

- Может быть, журналисты и вырвали фразу из контекста, как говорит сама Ковинская. Скажу одно – депутаты должны отстаивать интересы жителей. В партии будет проведена проверка относительно сделанных заявлений, — заявил депутат Государственной думы Николай Панков.

Для справки: Татьяна Ковинская задекларировала доход за 2019 год в сумме 977 330,47 рубля.

Напомним, это не первый скандал с высказываниями местных депутатов. Наталья Соколова, бывший министр занятости, труда и миграции восстановила против себя всю страну скандальной фразой про «макарошки, которые всегда стоят одинаково» и призывами к пенсионерам питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц.

Чиновница из Энгельса, Лидия Бузовчук, и. о. директора Центра молодежных инициатив местной администрации, прогремела со своими словами про «скулящих рожениц».

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