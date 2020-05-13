2020-05-13T09:14:26+03:00
Общество

В Саратовской области отстранили чиновницу после слов в соцсетях о «скулящих рожающих»

Несмотря на то, что она высказалась под псевдонимом, ее все равно нашли
Екатерина Семенова
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Лидия Бузовчук скрывалась под ником "Лидия Прозорова". Фото соцсетейЛидия Бузовчук скрывалась под ником "Лидия Прозорова". Фото соцсетей
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В Энгельсе Саратовской области отстранена от должности Лидия Бузовчук, и. о. директора Центра молодежных инициатив местной администрации.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, была проведена проверка, после которой принято такое решение.

Ранее «Комсомолка» писала, что чиновница под ником «Лидия Прозорова» разместила в соцсети резкие и негативные комментарии под постом о выплатах семьям с детьми.

- Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких мат капиталов и жили как то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали! — написала она в группе «Подслушано Энгельс» (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

Женщина позволила себе негативное высказывание в соцсети

Женщина позволила себе негативное высказывание в соцсети

Ее слова вызвали возмущение граждан, многие вступили с ней в оживленную полемику. Однако когда женщину, несмотря на псевдоним, идентифицировали как чиновницу, скандал вышел за рамки соцсетей и попал в СМИ, она удалила страницу.

Тем не менее ее это не спасло. Происшествием заинтересовались, в том числе депутаты Государственной Думы. Николай Панков, например, заявил о необходимости бороться с хамством чиновником на законодательном уровне.

Как следствие, Лидия Бузовчук отстранена и, возможно, будет уволена. Кстати, судя по сайту энгельсской администрации, Лидия Бузовчук неоднократно получала грамоты и благодарности.

Чиновница числится и. о. директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района

Чиновница числится и. о. директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района

- В номинации «Чиновница года» за 2020 год появился первый лидер! Хорошее продолжение фразы Ольги Глацких про государство «не просило родителей рожать» от ее коллеги из Энгельса Лидии Прозоровой, — с удовлетворением воспринял известие об отставке Бузовчук участник группы «Подслушано Энгельс» Андрей Зобков.

Андрей Зобков прокомментировал отстранение чиновницы

Андрей Зобков прокомментировал отстранение чиновницы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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