Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 августа: заболеваемость не снижается

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области не снижается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодняшнее утро, 14 августа, в Саратовской области зарегистрировано еще 95 случаев коронавируса.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Среди заболевших больше всего саратовцев — 31, 15 жителей Балаковского района, десять из Энгельсского, шесть из Вольского, по пять в Аткарском и Балашовском, по три в Александрово-Гайском, Новобурасском, Пугачевском, по два в Дергачевском, Ивантеевском, Новоузенском, Романовском, по одному в Калининском, Ртищевском, Советском, Татищевском, Федоровском, Хвалынском.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

Из них 11 контактных лиц, у 83 источник заражения не установлен, один человек прибыл с другой территории с признаками ОРВИ. Пневмонией заражены 70 человек, с признаками ОРВИ 14, бессимптомно болезнь протекает у 11 граждан.

Основная масса пациентов старше 65 лет — 38 человек, 20 — от 50 до 59 лет, 17 от 40 до 49 лет, 10 — от 30 до 39 лет, шестерым от 20 до 29 лет, по одному в возрастных группах от 15 до 17 лет и от 18 до 19 лет, двум не исполнилось и 14 лет.

Отметим, что детские сады в регионе открыты, поскольку область перешла на второй этап ограничений. Число заболевших за сутки не снижается, но, по словам замначальника регионального Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, есть дополнительные параметры, по которым можно снимать ограничения.

Надежда Матвеева объяснила, почему Саратовская область перешла на второй этап снятия ограничений Фото: Александр Уриевский

Она рассказала, что переход на новый этап согласован с федеральным центром — Роспотребнадзором РФ.

Саратовская область на карте федерального штаба остается на первом этапе снятия ограничений

При этом, судя по карте федерального штаба, в Саратовской области все еще сохраняется именно первый этап ограничений, а не второй, несмотря на разрешение местных властей.

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