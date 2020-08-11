Почему в Саратовской области снимают ограничения по коронавирусу

Надежда Матвеева

В правительстве Саратовской области 10 августа на совещании оперштаба по коронавирусу было заявлено о переходе ко второму этапу снятия ограничений. Эту информацию опубликовал официальный канал оперштаба в месенджере Телеграм. Жителей региона это, конечно, обрадовало, но при этом вызвало недоумение - количество заболевших день ото дня не уменьшается. Получается, сняли просто потому, что население стало требовать этого все активнее, а не потому, что выполнены предписания Роспотребнадзора? Может, тогда потребовать и третий этап снятия, когда детсады заработают, а к началу учебного года и школы откроем?

«Комсомольска правда - Саратов» попыталась разобраться, почему все же снимают ряд ограничений сейчас. Возможно, это следовало сделать еще раньше?

Для перехода ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования. Последние два показателя уже позволяют перейти ко второму этапу, а как заявляли в Роспотребнадзоре – даже к третьему.

До сих пор снятию ограничений мешал один из основных показателей для мониторинга — коэффициент распространения инфекции (Rt). Замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева многократно объяснила на совещаниях и брифингах, что для перехода на второй этап показатель распространенности коронавируса не соответствует необходимому уровню.

Коэффициент распространения коронавируса по РФ на текущую неделю

Как высчитывается этот коэффициент? Число зарегистрированных больных за последние четыре дня надо разделить на число зарегистрированных больных за предыдущие четыре дня.

Решение о вхождении во второй этап снятия ограничений в Саратовской области принято 10 августа. Число заболевших в предыдущие четыре дня – 380 человек (9 августа – 95, 8 августа – 96, 7 августа – 95, 6 августа – 94). В предыдущие четыре дня, с 5 по 2 августа заболевших был 371 человек. Поделив 380 на 371 получаем коэффициент 1,02. Это значительно выше не только второго, но даже третьего этапа.

Напомним, для перехода на первый этап коэффициент должен быть от 1,00 до 0,81, чтобы войти во второй – от 0,80 до 0,51, и наконец финальный, третий этап требует коэффициент распространения не выше 0,5.

Возможно, данные считались не за последние дни, а за предшествующую неделю. Но дело в том, что уже месяц, с 13 июля число заболевших за сутки держится приблизительно на одном уровне, от минимальных 90 до максимальных 99 заболевших в сутки. Поэтому какую неделю за последний месяц не бери - коэффициент 0,80, который позволяет перейти на второй этап, не получается.

Напомним, последние пару недель в соцсетях и в СМИ активно высказывали требования смягчить ограничения от нескольких групп местных жителей. Это родители, которые не могут отправить детей в дежурные группы в детсадах, мамы и папы юных спортсменов, которые не могут заниматься в бассейнах и на катках, рестораторы и другие саратовцы, чей бизнес или семьи ощутимо страдали от длящихся ограничений.

Как известно, с условиями и оговорками бассейны и аквапарки уже открыты, рестораторам и родителям детсадовцев обещали решение вопроса в самое ближайшее время.

Решение о снятии ограничений принимает региональное правительство на основе рекомендаций регионального Роспотребнадзора. Если такое решение принято, значит можно сделать вывод, что в этот раз голос народа дошел до ушей власть предержащих. При чем не просто дошел, а был настолько убедителен, что все то, что было нельзя весь месяц, теперь стало можно.

Заболеваемость коронавирусом не снижается, но меньше стало внебольничной пневмонии

Впрочем, в региональном Роспотребнадзоре все объяснили по-другому. Надежда Матвеева с пониманием отнеслась к недоумению граждан по поводу отмены ряда ограничений при сохранении прежнего уровня заболеваемости.

Дело в дополнительных показателях.

- Заболеваемость у нас достаточно стабильная, и учитывались еще два показателя – распространенность за неделю, она должна быть меньше единицы, а также снижение заболеваемости внебольничной пневмонией. Эти условия мы отмечаем в нашей области. На этом основании мы проконсультировались с федеральной службой, они попросили нас подготовить обоснование для принятия решения, согласовать нам переход на второй этап или нет. С учетом дополнительных показателей переход разрешен.

Это происходит не только в нашем регионе, некоторые также пошли по такому пути. Применение дополнительных показателей позволило шире смотреть на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, ее течение, особенности, - рассказала «КП-Саратов» Надежда Матвеева.

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