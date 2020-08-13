Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 августа: детские сады открыты

Детские сады будут работать
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Саратовской области заболеваемость коронавирусом сохраняется на стабильно уровне чуть меньше 100 зараженных в сутки.
На утро 12 августа стало известно о 96 случаях. Из них в Саратове 37, в Энгельсском районе 15, в Балаковском — 14. Еще по пять и менее случаев зарегистрировано в 15 районах области.
Таким образом в Саратове уже зарегистрировано 4 294 случая. В Энгельсском районе — 895, а в Балаковском — 893. А всего 10 538 человек заразились коронавирусом за время пандемии.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Фото: Ольга Симонова
Общее число выздоровевших составляет 6 521 человек. Из них за сутки выздоровели 120.
Общее число смертей составляет уже 64. В среду 12 августа стало известно о еще одном скончавшемся от коронавируса — это 78-летний мужчина, который поступил в стационар в тяжелом состоянии, провел на аппарате ИВЛ всего сутки и скончался.
График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области
Тем не менее, Саратовская область уже на втором этапе снятия ограничений. Уже открылись детские сады. А ученые госуниверситета получили грант на исследование коронавируса.
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