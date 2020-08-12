Живодер сжег котенка в подъезде дома в Саратове, а остальных выкинул с четвертого этажа

Утром жильцы дома нашли на месте обитания котят только пепеплище

Жители Заводского района заявили о живодерстве в жилом доме.

Ольга Наумова рассказала «КП-Саратов», что ЧП случилось по адресу 14-й Огородный тупик, 15, в первом подъезде.

- Около трех недель назад во дворе кошка Муся родила пятерых котят. Так как у нас бегают стаи собак, то жильцы занесли коробку с животными в подъезд, между четвертым и пятым этажами. Большинство жильцов были не против, кроме нескольких, которые иногда высказывали недовольство. Но в целом все любили котят и для трех уже нашли хозяев, – рассказала она.

Кошка Муся выжила после падения

Однако утром 11 августа коробки на месте не оказалось. Место, где она обычно стояла, превратилось в пожарище.

- Там остались сгоревшие мисочки, а при рассмотрении мы нашли останки одного котенка. Потом на улице обнаружили остальных, их тела уже растаскали собаки, – поделилась Ольга Наумова.

По ее словам, случившееся стало настоящей трагедией для детей дома. Те любили котят, многие с удовольствием их кормили, поэтому пришлось долго успокаивать расстроенных ребят.

Жители решили узнать, кто мог жестоко расправиться с животными. Они просмотрели запись системы наблюдения, которая установлена в домофоне. Камера запечатлела, как некий гражданин заходит в подъезд в 01:11, потом отключает электрощитки. Затем на видео попал момент через минуту, как сверху на землю перед подъездом упала кошка, а следом коробка с котятами.

К счастью, Муся выжила после падения и сегодня утром пришла, хотя и хромая. Ольга Наумова рассказала, что уже нашлась девушка, готовая ее приютить.

Сейчас основная версия, что это один из соседей – мужчина, который страдает наркоманией и алкоголизмом. По словам Ольги Наумовой, ранее были случаи, когда гражданин вел себя неадекватно, бегал по подъезду с ножом.

Камера запечатлела мужчину, который вошел в подъезд за минуту до расправы с животными

Жители обратились к участковому, также ЧП получило освещение в соцсетях. Пост был опубликован в одной из крупных городских групп «Саратов онлайн» и собрал сотни комментариев. В основном крайне негативных, где общество требует найти и покарать живодера.

В У МВД Саратова подтвердили, что начата проверка по фактам, опубликованным в интернете. Полиция также просит откликнуться возможных свидетелей события.

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