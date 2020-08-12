В Саратове заживо сожгли одного котенка, а четырех задушили

В Саратове ищут живодера.

Очевидцы рассказали «КП-Саратов», что ночью неизвестный устроил расправу над котятами в подъезде дома на 3-м Жилучастке.

- Жила кошка с котятами в подъезде сегодня ночью одного котенка сожгли, а четырех задушили и выкинули на улицу! – написала в Instagram местная жительница.

По словам жителей, уже написано заявление в полицию.

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