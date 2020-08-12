Полиция Саратов ищет свидетелей жестокого убийства котят в Заводском районе

Полиция начала поиски живодера Фото: Екатерина Семенова

Полиция Саратова начала проверку случая живодерства в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе У МВД города, сообщений от жильцов дома, где были убиты животные, не поступало, но проверка ведется по публикациям в СМИ.

- Сотрудники полиции проводят проверку. Кроме того, мы просим откликнуться свидетелей происшествия, – отметили в Управлении МВД Саратова.

Напомним, вечером 11 августа в соцсетях появились сообщения, что в подъезде дома на 3-м Жилучастке четырех котят задушили, а одного сожгли. Жители возмущены и просят привлечь живодера к ответственности.

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