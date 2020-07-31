Сотрудников Росгвардии Саратова наградят в честь Дня ВДВ

31 Июль 2020 2020-07-31T16:00:56+03:00

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В Саратове 1 августа состоится награждение сотрудников Росгвардии.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, мероприятие пройдет на территории клуба Росгвардии. Медали будут вручены военнослужащим и сотрудникам, проходившим службу в воздушно-десантных войсках. Всего будет вручено 47 наград сотрудникам СОБР, ОМОН и ОМОН на транспорте, а также ветеранам боевых действий, проходившим службу в 20-м отряде специального назначения.

По словам руководителя регионального отделения «Боевого братства» Сергея Авезниязова, награды будут вручать Дмитрий Кудинов, руководитель саратовского городского отделения «Боевого братства», депутат гордумы, Андрей Жакин, председатель Саратовской Областной Общественной Организации Содействия Ветеранам Десантных Войск «Союз десантников России» и Олег Сергиенко, заместитель председателя городского отделения СОО ВОООВ «Боевое братство».

- В наших рядах внушительное количество сотрудников проходило службу в десантных войсках. Это морально устойчивые, сильные духом и обладающие крепкой выдержкой люди. От всей души желаю воинам-десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! — поздравил коллег начальник Управления Росгвардии по Саратовской области генерал-майор Геннадий Макаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU