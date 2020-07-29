Убийца полицейского Михаила Гадеева получил пожизненное
В Саратове вынесен приговор убийце полицейского Михаила Гадеева.
- 33-летнего мужчину отправили на пожизненное лишение свободы в колонию особого режима, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Его осудили за посягательство на жизнь полицейского, покушение на сбыт наркотиков и незаконный оборот оружия.
Его 40-летнего подельника отправили в колонию особого режима на 12 лет, признав виновным только в наркопреступлении.
Родственники Михаила ГадееваФото: СУ СКР по Саратовской области
Напомним, убийство Михаила Гадеева произошло вечером 21 декабря в Киевском проезде Заводского района Саратова.
Сотрудники батальона полка ППСп УМВД России по Саратову остановили двух мужчин. Те, как позже выяснится, приобрели синтетические наркотики, чтобы расфасовать и продать. Однако не смогли, так как их задержала полиция
33-летний злоумышленник выстрелил в Гадеева. Его госпитализировали, но полицейский скончался в больнице от обильной потери крови и повреждения левого легкого.
На следующий день, 22 декабря, Гадеева похоронили. С ним простились коллеги, начальство регионального ГУ МВД и городского УМВД, руководство города и области.
Похороны Михаила Гадеева
В УМВД сообщили, что ценой своей жизни правоохранитель обезвредил особо опасных преступников. У Гадеева остались жена и дочь.
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ИСТОЧНИК KP.RU