2020-07-29T14:12:52+03:00
Происшествия

Убийца полицейского Михаила Гадеева получил пожизненное

Его подельник приговорен к 12 годам колонии особого режима
Ольга Симонова
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Убийца Михаила Гадеева и его подельникУбийца Михаила Гадеева и его подельникФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове вынесен приговор убийце полицейского Михаила Гадеева.

- 33-летнего мужчину отправили на пожизненное лишение свободы в колонию особого режима, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Его осудили за посягательство на жизнь полицейского, покушение на сбыт наркотиков и незаконный оборот оружия.

Его 40-летнего подельника отправили в колонию особого режима на 12 лет, признав виновным только в наркопреступлении.

Родственники Михаила Гадеева Фото: СУ СКР по Саратовской области

Родственники Михаила ГадееваФото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, убийство Михаила Гадеева произошло вечером 21 декабря в Киевском проезде Заводского района Саратова.

Сотрудники батальона полка ППСп УМВД России по Саратову остановили двух мужчин. Те, как позже выяснится, приобрели синтетические наркотики, чтобы расфасовать и продать. Однако не смогли, так как их задержала полиция

33-летний злоумышленник выстрелил в Гадеева. Его госпитализировали, но полицейский скончался в больнице от обильной потери крови и повреждения левого легкого.

На следующий день, 22 декабря, Гадеева похоронили. С ним простились коллеги, начальство регионального ГУ МВД и городского УМВД, руководство города и области.

Похороны Михаила Гадеева

Похороны Михаила Гадеева

В УМВД сообщили, что ценой своей жизни правоохранитель обезвредил особо опасных преступников. У Гадеева остались жена и дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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