Убийство полицейского в Саратове: Оба напавших на лейтенанта Гадеева признаны вменяемыми
Двое обвиняемых 1979 и 1987 г.р. по делу об убийстве в Саратове лейтенанта полиции Михаила Гадеева признаны вменяемыми. Им также предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков и незаконном ношение оружия.
Сейчас дело находится в суде и рассматривается по существу. Об этом 17 июля на брифинге в СУ СКР рассказал полковник юстиции, начальник отдела по расследованию особо важных дел Антон Скобликов.
- Один отказывался сотрудничать и от дачи показаний. Он ранее судим и был в розыске за наркоторговлю, страдает наркоманией. Второй дал признательные показания по сбыту и рассказал о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Оба признаны вменяемыми, - рассказал Скобликов.
Напомним, вечером 21 декабря 2019 года, в Заводском районе Саратова сотрудниками батальона полка ППСп УМВД России по Саратову были остановлены двое мужчин. Один из них неожиданно выстрелил в лейтенанта полиции Михаила Гадеева. Сотрудник был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU