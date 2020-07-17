Убийство полицейского в Саратове: Оба напавших на лейтенанта Гадеева признаны вменяемыми

17 Июль 2020 2020-07-17T16:35:20+03:00

Один из них оказался наркоманом

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Двое обвиняемых 1979 и 1987 г.р. по делу об убийстве в Саратове лейтенанта полиции Михаила Гадеева признаны вменяемыми. Им также предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков и незаконном ношение оружия.

Сейчас дело находится в суде и рассматривается по существу. Об этом 17 июля на брифинге в СУ СКР рассказал полковник юстиции, начальник отдела по расследованию особо важных дел Антон Скобликов.

- Один отказывался сотрудничать и от дачи показаний. Он ранее судим и был в розыске за наркоторговлю, страдает наркоманией. Второй дал признательные показания по сбыту и рассказал о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Оба признаны вменяемыми, - рассказал Скобликов.

Напомним, вечером 21 декабря 2019 года, в Заводском районе Саратова сотрудниками батальона полка ППСп УМВД России по Саратову были остановлены двое мужчин. Один из них неожиданно выстрелил в лейтенанта полиции Михаила Гадеева. Сотрудник был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU