Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 декабря 2020 года: будут закуплены 10 мини-лаборатория для тестирования

В области появятся мини-лаборатории по тестированию на коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области на утро 12 декабря было зарегистрировано 264 случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, итого в регионе 30 246 зараженных с начала пандемии.

Мы собрали последние новости по коронавирусу на 13 декабря 2020 года.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Выздоровели за сутки 207 человек и 25 622 — всего.

Умерли шестеро — три женщины и трое мужчин. Все они были старше 60 лет и страдали различными хроническими заболеваниями.

Умер зараженный коронавирусом Андрей Наймушин, директор Нижне-Волжской студии кинохроники, основатель киноклуба «Волшебный фонарь».

Андрей Наймушин

Вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание по ситуации с лекарственным обеспечением граждан. Он обратился к прокуратуре и УФАС с просьбой провести проверки аптек на предмет наличия препаратов и цен на них.

Кроме того, Роман Бусаргин заявил, что область закупит 10 мини-лабораторий для тестирования на коронавирус. А в отдаленные районы будут направлены 12 тыс. экспресс-тестов.

Роман Бусаргин попросил проверить саратовские аптекм

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