От коронавируса умер Андрей Наймушин — директор Нижне-Волжской студии кинохроники

Андрей Наймушин скончался 11 декабря
В Саратове скончался Андрей Наймушин — директор Нижне-Волжскои студии кинохроники.
Как сообщили «КП-Саратов» в «Доме Кино», смерть наступила 11 декабря.
Предположительно Андрей Наймушин умер от коронавируса.
Ему было 59 лет. Андрей Наймушин был продюсером, сценаристом, он основал киноклуб «Волшебный фонарь».
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