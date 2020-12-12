От коронавируса умер Андрей Наймушин — директор Нижне-Волжской студии кинохроники

Андрей Наймушин скончался 11 декабря

В Саратове скончался Андрей Наймушин — директор Нижне-Волжскои студии кинохроники.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Доме Кино», смерть наступила 11 декабря.

Предположительно Андрей Наймушин умер от коронавируса.

Ему было 59 лет. Андрей Наймушин был продюсером, сценаристом, он основал киноклуб «Волшебный фонарь».

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