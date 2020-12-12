Трое мужчин и три женщины умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, среди них трое женщин и трое мужчин.

Женщины были в возрасте 80, 74 и 77 лет. Две страдали коронарными патологиями, а самая старшая — онкологическим заболеванием.

Скончавшиеся мужчины 61, 66 и 73 лет. У первого имелась коронарная патология и ожирение, второй страдал сахарным диабетом, а у третьего была артериальная гипертензия и бронхит.

Всего в Саратовской области от коронавируса погибли 306 человек.

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